MicroBank destina 953 milions d'euros a finançament amb impacte social, un 5,8% més que el 2020

MicroBank, el banc social de CaixaBank, va concloure 2021 amb una xifra rècord tant en nombre d'operacions materialitzades com en volum de finançament, posant especial accent en el finançament a les famílies amb dificultats d'accés al crèdit.

El 2021, MicroBank va destinar un total de 953 milions d'euros a finançament amb impacte social, fet que suposa un augment del 5,8% respecte a l'exercici anterior, quan es van assolir els 900 milions d'euros.





L'entitat va atorgar l'any passat 107.222 préstecs, xifra un 1,74% superior al 2020, any en què el creixement ja va ser molt superior a l'habitual com a conseqüència de la irrupció de la pandèmia i de l'esforç emprès per MicroBank per contribuir a palliar els seus efectes econòmics.





El segment d'activitat que va experimentar un creixement més gran el 2021 va ser el relatiu al suport a les famílies amb menys recursos i amb dificultats d'accés al crèdit, que va representar el 57% del volum total finançat pel banc social de CaixaBank.





Concretament, MicroBank va concedir 86.859 microcrèdits a aquest col·lectiu per fer front a necessitats puntuals durant el 2021, un 28% més. El finançament va ascendir a 547 milions d'euros, xifra que representa un increment del 46% respecte al 2020. Aquest creixement s'explica, en part, per la recuperació del consum per part de les famílies.









Juan Carlos Gallego, president de MicroBank /@Caixabank









“En un any marcat encara de manera excepcional per la pandèmia, hem seguit donant suport a emprenedors i a famílies amb pocs recursos per contribuir a la seva recuperació i afavorir la posada en marxa de nous projectes”, explica Juan Carlos Gallego, president de MicroBank, qui afegeix que “això respon a l'objectiu de l'entitat, que és contribuir a la creació de riquesa i benestar en el territori”.







Per part seva, Cristina González Viu, directora general de MicroBank, assenyala que “MicroBank ha sabut adaptar la seva activitat al context econòmic i social, i el 2021 ha posat l'accent en les necessitats de les famílies, sense oblidar el finançament a emprenedors i microempreses ni a la resta de col·lectius”.





SUPORT ALS NEGOCIS





Una altra de les grans àrees d'activitat de MicroBank, la relativa a la concessió de microcrèdits per a autònoms i microempreses, es va saldar el 2021 amb un total de 15.221 operacions, una xifra en la línia del 2019, encara que inferior a la del 2020, quan aquest capítol va créixer de manera atípica per les elevades necessitats de liquiditat per part de nombrosos negocis, afectats greument per les restriccions de la pandèmia. En total, l'any passat MicroBank va destinar 196 milions d'euros a fer costat i consolidar projectes de negoci.





Les línies específiques de MicroBank per a sectors amb impacte social van contribuir a materialitzar 5.142 projectes a Espanya durant el 2021 per import de 210 milions d'euros, cosa que representa un augment del 36,4% respecte a l'exercici anterior. Malgrat la seva recent creació, aquestes línies, dirigides a projectes d'economia social, educació, emprenedoria, innovació i salut que generin un impacte positiu en la societat, suposen ja el 22% del capital concedit pel banc.





BANCA SOCIALMENT RESPONSABLE





MicroBank dona resposta a diferents segments de població les necessitats financeres dels quals no estan prou cobertes. Té un paper determinant en el Pla de Banca Socialment Responsable de CaixaBank, en el que té encomanada la missió de promoure la inclusió financera, facilitant l'accés al crèdit als col·lectius més vulnerables, així com enfortir el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.





Com a únic accionista de MicroBank, CaixaBank dona suport al seu banc social des de la seva creació atorgant-li el finançament necessari per al creixement de la seva activitat creditícia i comercialitzant els seus productes a través de l'extensa xarxa comercial de CaixaBank per posar a disposició del client tota la gamma d'opcions amb la màxima qualitat de servei i proximitat possibles.





En la concessió dels microcrèdits, hi col·laboren a més de manera activa 270 entitats a tot Espanya que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d'assessorar i fer un seguiment dels projectes.





Així mateix, MicroBank compta amb el suport de les principals institucions europees dedicades al foment de l'emprenedoria i les microfinances. Es tracta del Fons Europeu d'Inversions (FEI), el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) i el Banc Europeu d'Inversions (BEI).