Govern centrall i agents socials es reuneixen per tancar la pujada de l'SMI sense el suport de la CEOE

El secretari d'Estat d'Ocupació, Joaquín Pérez Rey i la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz /@EP







El secretari d'Estat d'Ocupació, Joaquín Pérez Rey , es reunirà aquest dimecres, a partir de les 11.30 hores, amb representants de CCOO, UGT, CEOE i Cepime per tancar la pujada del salari mínim interprofessional (SMI), que el Govern ha proposat elevar a 1.000 euros al mes des de l'1 de gener d'aquest any , amb el suport dels sindicats i l'oposició de CEOE i Cepime.





Tot i la negativa de les patronals a pujar el SMI fins als 1.000 euros, els representants empresarials tenen previst assistir a la trobada convocada per avui pel Ministeri de Treball i Economia Social.





Treball es va reunir dilluns passat amb CCOO, UGT, CEOE i Cepime per abordar la pujada del SMI per al 2022 i els va donar unes hores, fins aquest dimecres, per analitzar la seva oferta de pujar el SMI a 1.000 euros al si dels seus òrgans de direcció.





El mateix dilluns a la tarda CCOO va donar el vistiplau a la proposta del Govern i la UGT ja va ratificar a la seva última Executiva un SMI de 1.000 euros si l'oferta de Treball anava en aquesta direcció, com finalment així ha estat.





Per part seva, els òrgans de govern de CEOE i Cepime es van reunir ahir i van rebutjar "per unanimitat" la proposta del Govern per considerar-la "inassumible" i fora de la "lògica econòmica".





"No és el moment d'aplicar una nova pujada de el SMI el 2022, que sembla respondre més a una aspiració política al si del Govern que a la lògica econòmica", van defensar les patronals en un comunicat.





La seva negativa a recolzar aquesta pujada suposa que l'increment de el SMI tornarà a ser fruit d'un acord bipartit entre el Govern i els sindicats CCOO i UGT, com ja va passar quan el SMI va pujar de 950 a 965 euros al mes el mes de setembre passat.





Les organitzacions empresarials fonamenten la seva oposició a la pujada del SMI en l'actual context econòmic d'incertesa, en què previsiblement no es recuperaran els nivells de negoci precrisi fins al 2023, amb pressions creixents en els costos de les empreses i una notable caiguda acumulada de la productivitat ”.





A mitjans de setembre de l'any passat, l'Executiu va acordar amb els sindicats elevar el SMI fins als 965 euros amb efectes des de l'1 de setembre del 2021, establint també en aquest acord el compromís que, mitjançant la seva "progressiva revisió" el 2022 i 2023, assolís el 60% del salari mitjà abans de la fi de la legislatura, tal com determina la Carta Social Europea subscrita per Espanya i com va prometre el Govern de coalició.





D'aquest acord es van despenjar les organitzacions empresarials CEOE i Cepime, que entenien que no era el moment d'elevar el salari mínim atès que l'economia espanyola estava als inicis de la recuperació i la creació d'ocupació es podria veure danyada.





De nou, les patronals han decidit despenjar-se d'aquesta nova pujada del SMI, que el Govern portarà tan aviat com sigui possible al Consell de Ministres, segons va assegurar dilluns passat la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz.