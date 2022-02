Endesa va connectar 627 MW renovables a la xarxa el 2021 a Espanya

Endesa va connectar 627 MW renovables a la xarxa el 2021 /@EP







Endesa , a través d'Enel Green Power Espanya, va connectar el passat any 626,65 megawatts (MW) de nova capacitat renovable a la xarxa de distribució elèctrica a Espanya , de manera que en els darrers tres anys l'energètica ha connectat a la xarxa. ,9 gigawatts (GW) 'verds', va informar la companyia.







En concret, la capacitat renovable connectada a la xarxa pel grup dirigit per José Bogas el 2021 va procedir de 12 instal·lacions solars (499,5 MW), una eòlica (123,4 MW) i una hidràulica (3,6 MW).





El director general de Generació de la companyia, Rafael González , ha destacat que l'aposta d'Endesa per les renovables "és ferma" i ha assenyalat que amb aquesta nova capacitat el grup fa "un nou pas endavant cap a la senda de descarbonització total del mix" energètic per al 2040, tot un repte que avança a la companyia en deu anys els objectius marcats per les Nacions Unides”.





Les noves infraestructures engegades per l'energètica l'any passat van representar una inversió de 466 milions d'euros i la generació de més de 2.300 llocs de treball, el 80% dels quals va ser mà d'obra procedent de les zones on s'han ubicat les noves instal·lacions renovables.





En aquest sentit, Endesa va indicar que ha promogut la creació de valor compartit a totes les instal·lacions renovables que ha construït al llarg del passat any, i per això ha dut a terme reunions amb els diferents agents locals per tal de fer que les noves instal·lacions "siguin part de tots", va assenyalar González.





Així, ha recordat que a l'entorn d'aquests projectes s'han dut a terme diferents cursos de formació que s'han impartit a un total de 491 persones, moltes de les quals han participat de forma directa en la construcció de les noves instal·lacions, i ara tenen un bagatge i una formació que els obre les portes a un nou mercat laboral ”.





La majoria de les instal·lacions posades en marxa per Endesa l'any passat se situen a Extremadura --amb un total de vuit projectes que van generar més de 2.300 llocs de treball en els moments de més pic de treball--, on a finals d'any se'n connectaven 388 megawatts (MW) de nova capacitat renovable, en què han estat els projectes més grans desenvolupat per la filial renovable de la companyia.





També s'han engegat noves plantes renovables a Andalusia, amb la instal·lació solar de Sant Antoni a Huelva i Torrepalma a Sevilla. Aquestes dues instal·lacions sumen una potència de 53 MW i per a la construcció s'ha arribat a contractar més de 300 persones, el 80% de les quals mà d'obra local.





A Aragó, el grup també ha posat en marxa nova les plantes de TICO, que comprenen instal·lacions solars i eòliques. El 2021, han entrat en funcionament 123,45 MW de potència eòlica i 43,39 MW solars.





Endesa, a través d'Enel Green Power Espanya, compta a Espanya amb 150 centrals hidràuliques, 101 instal·lacions eòliques, 30 solars i una de biomassa. Aquesta capacitat renovable anirà en augment el 2022, ja que el grup ja està construint a Andalusia, Extremadura, Aragó i Castella-la Manxa noves plantes renovables.





MÉS DE 60 PROJECTES PER A UNA POTÈNCIA DE GAIREBÉ 4.000 MW FINS 2024



Amb aquests projectes en construcció, l'energètica està tramitant nova capacitat renovable a Espanya, amb més de 60 projectes repartits per Andalusia, Extremadura, Castella-la Manxa, i una potència de prop de 4.000 MW fins al 2024 per una inversió de prop de 3.000 milions d?euros.





Endesa té com a objectiu assolir els 12.300 MW solars, eòlics i hidràulics a final del pla el 2024. sis punts percentuals més que a finals del 2021.





La companyia gestiona actualment 8.389 MW de capacitat renovable instal·lada a Espanya, que inclouen 4.672 MW d'energia hidràulica convencional, 2.546 MW d'energia eòlica, 1.097 MW d'energia solar i 75 MW d'energia minihidràulica.