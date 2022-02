VIDEO: Salven un cocodril que portava 5 anys amb un pneumàtic pressionant el seu coll

Un cocodril salvatge ha viscut al voltant de cinc anys amb un pneumàtic al voltant del coll, a Indonèsia, mentre es temia per la seva vida. Però finalment, un vilatan ha aconseguit atrapar l'animal i treure-li-ho.







L'home, de 34 anys, va preparar diverses trampes per atrapar el cocodril, indica AFP. "Només volia ajudar, odi veure els animals atrapats i patint", els va dir.





Per això, va posar trampes amb pollastre com a esquer i cordes, encara que en els dos primers intents el resultat no va ser l'esperat perquè les cordes no eren prou fortes per subjectar el pes d'aquest animal de 4 metres de llarg.





A la tercera ho va aconseguir, cosa que no havien aconseguit durant tot aquest temps els funcionaris de l'agència local de preservació natural. Tili va poder treure-li el pneumàtic que li oprimia el coll i dilluns van tornar el cocodril al seu hàbitat natural.