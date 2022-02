La Policia Nacional deté una fugitiva buscada a Argentina per Substracció de Menors

Del treball de cerca de la menor se n'havien fet ressò diverses comunitats de xarxes socials/ @EP







Els fets es remunten al mes d'agost de l'any 2003 quan la detinguda es va fugir de la ciutat de Buenos Aires portant la filla menor sense l'autorització del seu pare.







És per això que sobre la pròfuga pesava una ordre Internacional de Detenció per a la seva extradició per Argentina .





Del treball de recerca de la menor se n'havien fet ressò diverses comunitats de xarxes socials com Facebook i el pare va llançar una última crida de súplica el passat 1 de febrer, data de l'aniversari de la menor.