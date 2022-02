El 68% dels catalans creuen que la vacunació hauria de ser obligatòria, segons el CEO

Vacuna Covid-19 @ep





Un 68% dels catalans creu que la vacunació contra el coronavirus hauria de ser obligatòria --excepte en casos justificats per raons mèdiques--, un 26% creu que no ho hauria de ser i un 6% no sap no contesta.





Així ho recull l'Enquesta metodològica i d'actituds sociopolítiques del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) , publicada aquest dimecres, basada en entrevistes online a 1.992 persones de 16 anys o més, residents a Catalunya amb ciutadania espanyola, i realitzada entre el 23 i 28 de desembre del 2021.





El 75% dels enquestats més grans de 65 anys creu que la vacunació, un percentatge que disminueix al 72% entre els de 50 i 64 anys, un 62% entre els de 35 a 49 anys, un 66% entre els de 25 a 34 anys i un 58% entre els de 16 a 24 anys.





La gran majoria dels enquestats estan d'acord amb la necessitat de finançar vacunes als països menys desenvolupats, un suport que baixa del 90% al voltant del 75-84% quan s'esmenten possibles costos econòmics o de retard de vacunació a Catalunya.





Un 74% dels enquestats es mostraven "totalment d'acord" a l'ús del certificat Covid per a l'accés a l'oci nocturn , un 64,1% per a bars i restaurants, un 65,2% per a teatres, cinemes i espectacles, un 54, 3% al transport públic i un 51,7% per als llocs de treball, però un 41,3% es mostraven totalment contraris per sortir al carrer.