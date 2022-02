Interior retira la prova d'ortografia de les oposicions per a Policia Nacional

La prova de coneixements es basarà ara en la contestació per escrit d'un "qüestionari de preguntes"/ @EP







El Ministeri d'Interior ha retirat la prova d'ortografia de les oposicions per accedir al cos de la Policia Nacional. La mesura, recollida en el BOE publicat aquest dimecres, indica la retirada de la prova que, any rere any, està envoltada de polèmica.





L'any passat, en les oposicions al Cos Nacional de Policia, el 75% dels candidats van suspendre l'examen d'ortografia. Dels 16.255 (499 menys dels que tenien dret), tan sols 3.956 van superar el 3,5 sobre 10 en la prova d'ortografia, un de cada quatre dels examinats.





De fet, ja en 2017 el Ministeri de l'Interior va anul·lar aquesta prova donada la seva complexitat, perquè l'examen es componia de cent paraules, entre elles algunes en desús.







La prova de coneixements es basarà ara en la contestació per escrit d'un "qüestionari de preguntes" que estarà format per matèries "relacionades amb la funció policial" que figurin "en el temari que s'estableixi en cada convocatòria".







La decisió es va adoptar després de les queixes rebudes pels aspirants a ocupar una de les places de l'escala bàsica de Policia que es van examinar d'aquesta prova, que consistia a corregir en vuit minuts quines paraules d'un llistat de cent estaven ben escrites i quins no.