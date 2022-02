El Govern central acorda pujar el SMI a 1.000 euros mensuals sense el suport de la patronal

Yolanda Díaz @ep





El Govern ha arribat a un acord amb CCOO i UGT per pujar el salari mínim interprofessional (SMI) a 1.000 euros mensuals amb efectes des de l'1 de gener d'aquest any, fet que suposa 35 euros més que l'SMI vigent actualment (965 euros al mes per catorze pagues).





La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz , ha rubricat l'acord en nom del Govern, mentre que els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez , respectivament, han signat per la part sindical.





Les organitzacions empresarials CEOE i Cepime no s'han sumat a aquest acord , tal com s'esperava després de rebutjar ahir els seus òrgans de govern, per unanimitat, la proposta del Govern, coincident amb la dels sindicats, d'elevar l'SMI a 1.000 euros mes per al 2022.





En una compareixença de premsa després de la signatura de l'acord, la vicepresidenta ha agraït a tots els agents socials la feina feta en aquesta taula i ha assenyalat que, encara que l'acord només s'ha subscrit amb els sindicats, el més important és que hi ha hagut diàleg social .





"El Govern i els agents socials que avui firmen aquest acord compleixen el seu país. Pujar l'SMI ha estat molt positiu per al nostre país i molt positiu per a la nostra economia", ha destacat la vicepresidenta, que ha afegit que la "millor eina per combatre la pobresa laboral” és l'SMI.





L'acord entre el Govern i els sindicats es produeix després de la reunió que van celebrar a partir de les 11.30 hores els equips negociadors del Ministeri de Treball i dels agents socials --incloent-hi els de les patronals-- per abordar la pujada de l'SMI per aquest any.





SENSE EL SUPORT DE LA PATRONAL





Els òrgans de govern de CEOE i Cepyme es van reunir aquest dimarts i van rebutjar "per unanimitat" la proposta del Govern per considerar-la "inassumible" i fora de la "lògica econòmica". "No és el moment d'aplicar una nova pujada del SMI en 2022, que sembla respondre més a una aspiració política en el si del Govern que a la lògica econòmica", van defensar les patronals en un comunicat.





La seua negativa a donar suport a aquesta pujada suposa que l'increment del SMI serà de nou fruit d'un acord bipartit entre el Govern i els sindicats CCOO i UGT, com ja va succeir quan l'SMI va pujar de 950 a 965 euros al mes el mes de setembre passat.





Les organitzacions empresarials fonamenten la seua oposició a la pujada del SMI en l'actual "context econòmic d'incertesa, en el qual previsiblement no es recuperaran els nivells de negoci precrisi fins a 2023, amb pressions creixents en els costos de les empreses i una notable caiguda acumulada de la productivitat".





A mitjan setembre de l'any passat, l'Executiu va acordar amb els sindicats elevar l'SMI fins als 965 euros amb efectes des de l'1 de setembre de 2021, establint també en aquest acord el compromís que, mitjançant la seua "progressiva revisió" en 2022 i 2023, aconseguira el 60% del salari medie abans de la fi de la legislatura, tal com determina la Carta Social Europea subscrita per Espanya i com va prometre el Govern de coalició.





D'aquest acord es van despenjar les organitzacions empresarials CEOE i Cepyme, que entenien que no era el moment d'elevar el salari mínim atés que l'economia espanyola estava en els inicis de la recuperació i la creació d'ocupació podria veure's danyada.





De nou, les patronals han decidit despenjar-se d'aquesta nova pujada del SMI, que el Govern portarà al més prompte possible al Consell de Ministres, segons va assegurar el passsat dilluns la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz.