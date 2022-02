El Rei Felip VI ha donat positiu en Covid-19

Rei Felip VI @ep





El Rei Felip VI ha donat positiu per Covid-19 a la prova a què s'ha sotmès aquest dimecres després de presentar símptomes lleus des d'ahir a la tarda, segons ha informat Zarzuela en un comunicat.





L'estat de salut del monarca "és bo" però s'ha procedit a suspendre totes les activitats oficials en els propers set dies, durant els quals romandrà en aïllament. Tot i això, ha precisat Casa Real, "mantindrà la seua activitat institucional des de la seua residència".





D'altra banda, Zarzuela ha aclarit que tant la Reina Letizia com la infanta Sofia no presenten ara com ara símptomes i "podran seguir amb les seves activitats previstes amb normalitat, segons les normes establertes". Totes dues se sotmetran als protocols de seguiment previstos en aquests casos, puntualitza el comunicat.