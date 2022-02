Investigadors espanyols troben la relació entre l'esquizofrènia i la solitud

La soledat i l'esquizofrènia estan relacionades , segons han conclòs en un estudi dut a terme per un grup d'investigadors dirigit per Celso Arango, director de l'Institut de Psiquiatria i Salut Mental de l' Hospital Gregorio Marañón i cap de grup del CIBER de Salut Mental (CIBERSAM ) .





Cal apuntar que l' esquizofrènia és una malaltia mental greu que fa que els qui la pateixen perdin el contacte amb la realitat. Aquestes persones pensen, senten i es comporten de manera anormal. I és que la capacitat de pensament, de percepció, emocional o de voluntat es veu deteriorada.





Els autors del treball Javier González Peñas i Álvaro Andreu Bernabéu /@CIBER





Els resultats, publicat a la revista científica Nature Communication, suggereixen que hi ha un risc genètic compartit entre l'aïllament, la solitud i l'esquizofrènia. A més, els autors han observat una causalitat més gran quan es tracta de dones.





L'ESTUDI





Per extreure aquestes conclusions, l'equip d'Arango va estudiar els casos de 3.488 persones, d'entre les quals 1.927 estaven diagnosticades amb esquizofrènia i la resta, 1.561, estaven sanes. Així va ser com van veure que l'aïllament social, que ha empitjorat arran de la pandèmia, podria tenir conseqüències negatives sobretot per a les dones .





Els autors van estudiar tant l'aïllament objectiu com el subjectiu. El primer és la manca real de relacions socials i el segon fa referència al sentiment subjectiu provocat per aquesta manca de relacions.





"Subdividim el risc genètic que predisposa a esquizofrènia en funció del seu efecte en la soledat i l'aïllament, trobant que el risc genètic que era comú tant a esquizofrènia com a soledat i aïllament era més gran en dones que en homes", detalla el director del treball, Javier González Peñas.







A l'estudi, els investigadors apunten que en anàlisis psiquiàtriques anteriors sobre la soledat i l'aïllament social objectiu, es va veure que aquests estaven vinculats als símptomes depressius i a la depressió. "A més, aquest risc genètic comú correlaciona amb depressió, ansietat, trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, dependència de l'alcohol i autisme", va dir González Peñas.





Però en aquest nou treball, els experts han vinculat aquesta solitud amb l'esquizofrènia i la psicosi. De fet, apunten que "el retraïment social i l'aïllament es descriuen en les primeres etapes de l'esquizofrènia, recordant les descripcions clàssiques de trets relacionats amb la preesquizofrènia de Kraepelin, Bleuler i Conrad".





A això, afegeixen que "metanàlisi recents indiquen que la soledat juga un paper important en l'inici i el manteniment dels símptomes psicòtics". I que “una altra metanàlisi també va mostrar una associació constant de la soledat amb experiències psicòtiques tant positives com negatives”.





D'altra banda, apunten que existien prèviament "estudis que suggereixen que la solitud pot augmentar la paranoia subclínica en poblacions no clíniques. No obstant això, les relacions causals entre l'aïllament social i l'esquizofrènia encara no són clares".





ELS RESULTATS PODEN AJUDAR A COMPRENDRE ALTRES TRASTORNS





Segons afirma el primer signant del treball, Álvaro Andreu Bernabéu , “els resultats indiquen que aquest risc genètic compartit entre esquizofrènia i solitud podria ajudar a entendre les relacions genètiques entre l'esquizofrènia i altres trastorns psiquiàtrics complexos com el trastorn bipolar, la depressió major o el trastorn obsessiu-compulsiu".







I a tot això , Arango afegeix que aquestes troballes obren la possibilitat de desenvolupar intervencions davant la solitud i l'aïllament per a la prevenció i millora de l'evolució clínica de trastorns d'espectre de l'esquizofrènia, sobretot després de les condicions d' aïllament social a la que ens hem vist obligats per la pandèmia i el confinament” .