Mor als 89 anys Alicia Hermida, l'actriu que va donar vida a l'entranyable Valentina de 'Cuéntame cómo pasó'

Alicia Hermida @ep





L'actriu madrilenya Alicia Hermida ha mort aquest dimecres als 89 anys, en una residència de gent gran de Villanueva de la Cañada (Madrid), on vivia amb el seu marit, el també actor Jaime Losada.





Així ho ha donat a conèixer AISGE (Artistes Intèrprets, Societat de Gestió), entitat que recapta i distribueix entre els actors, els ballarins i els directors d'escena els drets que la Llei de Propietat Intel·lectual els atribueix. Alicia Hermida era sòcia número 1.619 d'AISGE.





Després de donar a conèixer la mort de la intèrpret madrilenya, l'entitat de gestió de drets d'autor ha recordat que Alicia Hermida va rebre el premi Tota una vida de la Unió d'Actors i Actrius el 2017.





L'actriu va debutar a l'escena teatral als anys 50 i en cinema amb 'Maribel i l'estranya família' (1960) . El 1999 li va ser concedit el Premi Max com a millor actriu de repartiment, pel seu paper en la versió de 'Divinas palabras' (Ramon María del Valle-Inclán) que va dirigir José Tamayo.





Alicia Hermida serà recordada especialment pel seu paper a la sèrie de Televisió Espanyola (TVE) 'Explica'm com va passar', on va donar vida a l'entranyable Valentina. "Fins sempre Alicia! Estem consternats per la mort de la nostra companya, amiga i mestra Alicia Hermida. La nostra Valentina que tant ens va fer gaudir, riure, enamorar-nos, somiar i recordar que, a qualsevol edat, en qualsevol moment, la vida mereixia la pena viure's", han escrit des del perfil de la sèrie a Twitter.





El comiat a Alicia Hermida, segons ha informat AISGE, tindrà lloc a partir de les 17.00 hores d'aquest dimecres, al tanatori de la M-40, Avenida de los Rosales, 36.