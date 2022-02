Els Agents Rurals han desmantellat un punt de caça furtiva d'ocells fringíl·lids a Santa Susanna , al Maresme (Barcelona), i han denunciat dues persones, segons ha explicat el cos en un comunicat.





L'actuació s'ha realitzat arran d'una investigació que es va iniciar durant el mes de desembre, després de tenir coneixement que en aquest municipi "es podia estar fent caça il·lícita i continuada al temps d'ocells cantaires arribats del nord d'Europa".





En una primera investigació, els agents van detectar una zona agrícola on s'estava posant aliment per a ocells granívors per atraure'ls i poder-los caçar , i van establir dispositius de vigilància i van constatar que una persona acudia periòdicament i que havia instal·lat un parany per caçar ocells "de manera clandestina".





El 16 de gener, els agents van interceptar dues persones amb 45 exemplars vius de cadernera acabats de caçar amb xarxes i un exemplar mort, i al vehicle d'una, van trobar gran quantitat d'una llavor que s'utilitza majoritàriament per caçar aquesta espècie protegida

.

Els Agents Rurals han denunciat les dues persones interceptades, ja que la captura i mort d'espècies protegides i no autoritzades és il·legal i constitueix un delicte tipificat al Codi Penal.