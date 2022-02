Isa Pantoja ja no es calla: "Kiko ha maltractat psicològicament la meva mare"

Isa Pantoja @ep





Coincidint amb el 38 aniversari de Kiko Rivera , Isa Pantoja ha reaparegut a ' El programa de Ana Rosa ' -el plató del qual no havia trepitjat des que el Dj va carregar contra ella a la revista Lecturas- i, dolguda amb el seu germà, ha deixat clar que de moment no es planteja parlar-ne.





"No li he felicitat ni penso fer-ho perquè no escau ara mateix. No em surt", ha explicat, confessant que en el cas que Kiko volgués entrar en directe durant el programa, tampoc parlaria amb ell: " Crec que hi ha altres maneres i si ho fes així em demostraria que la seva intenció no és perdre'm perdó ni parlar amb mi, sinó que la seva intenció va més enllà. El millor ara és marcar distàncies ”.





Sense amagar el dur moment que travessa després dels durs atacs del seu germà, Isa continua valorant la possibilitat de demanar-ho per intromissió a l'honor i violar la seva intimitat encara que, molt sincera, encara no té clar què farà i espera reunir-se personalment amb el seu advocat “perquè necessito saber com serà tot si finalment prenc la decisió. Necessito més informació del que comporta la demanda, les conseqüències", ha reconegut, conscient que prendre mesures legals significaria una ruptura total amb el seu germà a qui, admet, segueix volent .





"La meva realitat és molt dura. La meva família, per molt allunyada que estiguem d'alguns familiars, amb qui tinc més tracte i a qui vull i admiro és la meva mare i el meu germà; bé, també la meva cosina Anabel. Kiko sempre ha estat un referent, el meu germà gran, el que em protegeix…" ha confessat, explicant que altres vegades ha perdonat 'sus desaires' però que aquesta vegada és diferent: "No és tant el fet, que també, sinó com s'ha donat. perdó no ve seguit de l'entrevista, sinó després d'uns dies i per unes raons que són econòmiques". "Jo ho vull però no m'estima i ho he d'acceptar" assenyala.





Sorpresa perquè el 'perdó' de Kiko s'hagi produït tan aviat - ja que altres vegades han trigat temps, fins i tot mesos, a reconciliar-se - Isa no entén el canvi dràstic del seu germà aquests dies, passant d'unes frases radicals en la seva exclusiva , que està convençuda que pensa, a un 'et necessito' que no s'acaba de creure. A més, la jove ha desvetllat que el Dj no l'ha trucat i, encara que podria treure temps per anar-la a veure, "no sap ni on visc ", ha explicat irònica.





Més unida que mai Isabel Pantoja - "parlem de les nostres coses" ha assegurat, sense entrar en detalls - la col·laboradora no pensa exigir a la seva mare alguna cosa pel que no està preparada - ha explicat quan li han preguntat si tornaria a saltar la tanca de Cantora per retrobar-se amb ella – perquè, sosté, “ la meva mare ha patit un maltractament psicòleg per part del meu germà i de moltes coses que han dit altres persones. Ella té un problema que a més no ha triat ”. "No crec que feliciti el meu germà però mai se sap", ha dit.





Respecte a Irene Rosales, Isa ha deixat clar que no la culpabilitza de res "perquè per molt que li diguin Kiko és molt tossuda i dubto que faci cas a la gent que està al seu voltant"; però sí que ha admès que no li ha semblat bé que la seva cunyada defensi el Dj: "La que està malament i destrossada jo. La perjudicada sóc jo. Quan va entrar a 'Viva la vida' vaig trobar a faltar que digués alguna cosa cap a mi".





"M'és igual el que faci Irene però altres vegades ha fet un pas endavant. No em sento enganyada però sí defraudada. Jo no esperava cap intervenció, entenc que no digués res, però em defrauda que no hagi fet un gest a mi per això malament que ho estava passant... Raquel Bollo també em va convidar a la desfilada i la que no vaig ser jo perquè estava fatal i no tenia ganes de res, ha afegit dolguda amb la dona de Kiko.





I és que, tal com ha explicat, Irene no ha intervingut entre els germans en altres ocasions en què han estat distanciats : “No, ella s'ha mantingut al marge de cara a mi. M'ha felicitat al meu aniversari de manera cordial i quan el meu germà i jo hem parlat ha estat perquè ell ha volgut o jo he volgut, majoritàriament jo”.





"Quan vaig felicitar la seva filla Ana i Irene no va contestar i va dir que era perquè havia canviat de mòbil, Kiko a l'exclusiva admet que ell li va dir que com em contestés tindria un problema", ha volgut destacar, retraient a la seva cunyada que mentís al seu dia per protegir el seu marit. Al final del programa, la col·laboradora Paloma García ha revelat que Kiko està profundament penedit per les seves declaracions i vol parlar amb Isa, encara que prefereix que no sigui a la televisió i té intenció de trucar-la. Un guant estès al qual la filla d'Isabel Pantoja ha respost contundent: "El meu telèfon ja el tens, jo no t'he bloquejat enlloc però no em ve de gust parlar. És el meu moment. No tinc forces per afegir res més ni explicar res més . Aquí s'acaba. Necessito temps".