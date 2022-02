Calvet i Cruset demanen "accelerar" les obres del Corredor Mediterrani

Josep M. Cruset amb Damià Calvet @ep





El president del Port de Tarragona , Josep M. Cruset , i el president del Port de Barcelona , Damià Calvet , han destacat aquest dimecres "la necessitat d'accelerar les obres del Corredor Mediterrani i poder-ho posar en marxa com més aviat millor".





Ho han fet aquest dimecres en una visita del segon a les instal·lacions de l'enclavament portuari tarragoní per abordar temes estratègics compartits, segons un comunicat del port.





Consideren que el Corredor Mediterrani és una "actuació clau per al futur immediat del país", encara que també han mostrat preocupació davant de l'increment del volum de combois.





L'entrada en funcionament dels nous trams generarà un increment del volum de combois per aquesta línia fèrria, i mercaderies i passatgers han de compartir la mateixa via.





També han abordat la necessitat d'encarar el disseny de les solucions alternatives a la línia per la costa, buscant un traçat nou per l'interior, com reclama el Camp de Tarragona, i per resoldre les connexions amb Europa a la frontera.





Tots dos també han abordat temes com les terminals ferroviàries, el sòl logístic de Catalunya, la sostenibilitat i la innovació.





La trobada ha inclòs la signatura del llibre d'honor de l'Autoritat Portuària de Tarragona, una visita guiada al Museu del Port i a l'exposició 'Ahir i avui fotografies històriques i actuals del Port de Tarragona'.





Els dos enclavaments coincideixen en la necessitat de continuar impulsant la digitalització de la logística mitjançant aliances amb l'ecosistema d'innovació, amb espais i eines per captar talent.





FALTA DE SÒL LOGÍSTIC





Un altre punt d'acord de la reunió de treball dels dos ports ha estat la constatació de “la manca de sòl logístic a Catalunya”.





Ambdues infraestructures enfronten aquest problema de manera similar buscant fórmules per crear el sòl logístic que el país necessita.





El Port de Tarragona ha iniciat les obres dels accessos de la ZAL situada al terme municipal de Vila-seca i posarà al mercat gairebé un milió de metres quadrats de sòl; i el Port de Barcelona estudia noves ubicacions logístiques a la seva àrea d'influència.