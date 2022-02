Laporta continua sent Laporta, no canvia

Joan Laporta @ep





Ja se sap que hi ha coses que mai no canvien, encara que l'experiència faci semblar el contrari. L'arribada de nou a la presidència del FC Barcelona de Joan Laporta feia presagiar que la polèmica estaria present en la manera d'operar del president, a qui precedeixen els escàndols i que no es talla ni un pèl a l'hora de col·locar familiars i amics/es al club que dirigeix com si de la seva finca particular es tractés: molt amiguisme, poca professionalitat.





Des que va guanyar les eleccions el 7 de març de l'any passat, la discreció no ha estat precisament la seva millor companyia, si no deixaria ser el Laporta que tots coneixen i que tants titulars ha donat en el mandat anterior.





Fa poques hores ha dimitit un dels homes forts del club, el seu CEO, Ferrán Reverter , l'encarregat de posar ordre a les finances del club que, amb la pandèmia, s'han vist greument afectades.





Reverter és un professional d'escola germànica mentre que Laporta és l'antítesi que sempre va a salt de mata. Les diferències entre tots dos vénen de lluny per les ingerències contínues del president, que més d'una vegada els han fet xocar de cara. La gota que va fer vessar el got del CEO han estat els acords aconseguits pel president amb la firma Spotify en què hi havia diferències de criteri ja que el patrocini de l'empresa afecta tant les samarretes dels equips com a posar el seu nom a l'estadi, que passarà a anomenar-se Camp Nou Spotify. Reverter era partidari de desvincular les samarretes del nom de l'estadi, una operació que podia haver aportat més diners a les buides arques del club.





Encara que el dimissionari al·lega motius personals i familiars per marxar, la realitat és ben diferent. Les topades entre tots dos vénen des que Laporta va decidir unilateralment col·locar la seva germana, parents i amics. Les coses no van començar bé. A més, cal recordar que Laporta ha tornat a contractar Manana Giorgadz com la seva cap de gabinet, que ja havia estat en el seu mandat anterior -fins ara treballava al bufet d'advocats de Laporta-. També és exdona d'un condemnat al seu dia per tràfic de cocaïna, que es troba en llibertat després d'haver complert la condemna a Catalunya. La confiança en Manana és tan gran que ha donat feina també a la seva filla i al nuvi d'aquesta. És una dona que exerceix el poder i més d'un li guarda l'aire.





La marxa de Reverter se suma a les de Jaume Giró –va ser el primer a deixar-lo plantat–, José Elías, Jaume Llopis, Jordi Camps, Ferrán López i Alfons Godall. L'últim per les seves crítiques sectàries, supremacistes i impresentables cap a Rafael Nadal a les xarxes socials, que van obligar Laporta a treure's de sobre el seu gran amic i peó. Cal no oblidar l'escabetxada que va fer Laporta només entrar a la presidència on es va carregar tots els que ell considerava que l'havien traït. És conegut com és de venjatiu.





Tots aquests esdeveniments han passat quan encara no s'ha complert l'any de mandat, cosa que obligarà el president a dur a terme una remodelació -s'esperen més marxes- de la junta i de l'estructura directiva. Els que han deixat el president, no volen fer-se responsables de les decisions, que no comparteixen.





Laporta ha tingut i continua tenint amistats “molt especials”, entre d'altres amb el suec Berth Militon o la filla del president de l'Uzbekistan. Sense oblidar la seva vida de playboy -Pagada amb diners del Barça?-. “Les persones en són els principis”, afirmava Barbara Streisand. Com ja es coneixen els principis de Laporta, és fàcil deduir quin tipus de persona és i el perill que representa per a un club com el Barcelona. I si es té algun dubte del personatge, estiguin atents perquè això només acaba de començar. Tornarà també al projecte del complex lúdic esportiu a Viladecans?