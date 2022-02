López Obrador proposa una "pausa" en les relacions amb Espanya

Andrés Manuel López Obrador @ep





El president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, ha apostat aquest dimecres per una "pausa" en les relacions amb Espanya per girar full a una etapa en la qual, segons el mandatari, autoritats i empreses espanyoles s'han aprofitat del país nord-americà.





"Eren com amos de Mèxic", ha dit López Obrador, que ha criticat nombroses vegades el paper d'Espanya, que es remunta fins i tot a la conquesta. El president mexicà ha admès en una compareixença davant els mitjans que ara "no és bona la relació".





Per això, ha plantejat "fer una pausa" i ha allegat que és el que "convé" a les dues parts. "Potser quan canviï el govern es restableixen les relacions i jo desitjaria que quan ja no hi sigui, no siguin com eren abans", ha declarat.





En aquest sentit, creu que Mèxic s'ha endut "la pitjor part" de la "promiscuïtat" econòmica i política en les relacions bilaterals de les darreres dècades. "Ens saquejaven", ha sentenciat davant els mitjans López Obrador.