Aragonès tanca amb la CUP la seva ronda de contactes per unir l'independentisme

Dolors Sabater amb Pere Aragonès @ep





El president de la Generalitat, Pere Aragonès , s'ha reunit aquest dimecres amb la líder de la CUP al Parlament, Dolors Sabater , i la portaveu parlamentària, Eulàlia Reguant, per tancar la ronda de contactes que ha impulsat amb partits i entitats independentistes refer la unitat de l'independentisme.





La trobada, que ha començat cap a les 17.00 hores al Palau de la Generalitat, el president ha estat acompanyat per la consellera de Presidència, Laura Vilagrà , i s'ha produït després que els anticapitalistes no anessin a la reunió prevista per dimecres passat .





Els cupaires van decidir a última hora no assistir a la reunió amb Aragonès en protesta per la detenció, aquell mateix dia de quatre activistes antidesnonaments, i en plena polèmica pel cas de l'escó de l'ara exdiputat de la CUP Pau Juvillà.





El president del Govern es va reunir la setmana passada amb representants de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i aquest dilluns també va mantenir reunions amb dirigents de Junts i ERC, que s'han produït després dels retrets per la retirada de l'acta de Juvillà.





A més d'aquestes trobades amb independentistes, Aragonès es reunirà la setmana que ve amb la líder dels comuns, Jéssica Albiach, tal com ha anunciat ella aquest dimecres a la sessió de control al Govern al Parlament.