Mor un nadó d'un any en empassar-se la pila de botó d'una joguina

Captura de pantalla de la joguina a Amazon





Un bebè va morir després d'empassar-se una pila de botó , cosa que va provocar danys irreversibles en els seus òrgans. Hughie McMahon tenia un any quan es va menjar una pila de botó que es creu que és d'un osset de peluix que canta, i va acidificar la seva sang, creant un forat de la mida d'una moneda al cor.





Els pares desconsolats Christine McDonald, de 32 anys, i Hugh McMahon, de 29, diuen que el van sostenir als braços quan va morir. Van dir que més tard van trobar que faltava una bateria en el seu mico de peluix VTech Swing & Sing .





La joguina té un compartiment que està segellat amb un cargol per subjectar la bateria. Els pares del petit Hughie diuen que es va menjar la bateria alcalina LR44 que se li va encallar a la gola i el van portar d'urgència a l'Hospital Universitari Wishaw el 24 de desembre des de casa seva a Motherwell.





El jove va rebre oxigen abans de ser transportat a una unitat especialitzada a l'Hospital Universitari Queen Elizabeth de Glasgow. Allí es va descobrir que la seva sang s'havia tornat "àcida" i que no coagulava. A més, van veure que la seva sang havia cremat els òrgans, creant un forat al cor.





Christine i Hugh van prendre la devastadora decisió d'apagar les màquines una vegada que va quedar clar que era l'única cosa que el mantenia amb vida. Christine li va dir a The Scottish Sun : "És un infern vivent. Vaig sentir que el meu fill se n'anava. No hi ha paraules en aquest planeta per descriure tant de dolor"





“Ningú ens va advertir sobre les piles de botó. Ni tan sols sabia què eren, però estan en tot. Estava més preocupat pel lleixiu, caure'm per les escales i colpejar-me el cap”. El mico de peluix VTech Swing & Sing es descriu com a "específicament dissenyat per promoure la consciència sensorial".





Les instruccions en línia diuen que el compartiment de la bateria es manté tancat amb un cargol i només es pot obrir amb un tornavís. El producte també afegeix aquesta advertència: "Aquest producte conté una bateria de botó o de cel·la de moneda. Una bateria de botó o de cel·la de moneda ingerida pot causar cremades químiques internes en tan sols dues hores i provocar la mort".