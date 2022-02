L'advocat Jordi Codina investigat per presumpta apropiació indeguda i administració deslleial

Jordi Codina en una foto del bufet d'Advocats/ @WEB Codina Advocats









El Jutjat d'Instrucció núm. 5 del Prat de Llobregat ha obert diligències prèvies, sobre la base d'una investigació dels Mossos sobre l'advocat Jordi Codina per presumpta apropiació indeguda i administració deslleial a la Comunitat d'Usuaris d'Aigües del Delta del Llobregat ( CUADLL), en qualitat d'exsecretari general i exsecretari de la junta de govern d'aquesta empresa pública.





Segons les primeres dades sobre les indagacions realitzades pels Mossos a què ha tingut accés Catalunyapress durant el seu treball a CUADLL, sembla que, presumptament Codina "desvia una ingent quantitat de fons de forma recurrent i en perjudici de CUADLL, almenys des del any 2010 i fins i tot el seu cessament d'activat en aquesta empresa i presumptament per al seu ús estrictament personal.





Per als Mossos hi ha indicis documentats que Jordi Codina va cobrar, mitjançant simulació, per un suposat servei prestat pel seu bufet d'advocats a CUADLL que sembla que no ha pogut provar encara que va prestar realment.





UNA AUDITÒRIA EXTERNA DESCOBREIX EL PASTÍS DE LA GESTIÓ OPACA DE CODINA





A finals del 2015, els membres de la junta de GUADLL alertats per diverses dades comptables relatives a la gestió comptable de Jordi Codina van decidir sol·licitar una auditoria externa de l'empresa. A l'informe de la mateixa es relata l'existència d'un compte bancari utilitzat per Codina mentre ocupava el càrrec de secretari general de l'entitat pública amb un saldo de 520.040,98 euros i que Codina, segons la investigació policial, presumptament va fer servir "com contrapartida comptable d'operacions de desviaments de fons dels comptes bancaris de QUADLL”.





Codina temorós dels resultats que llançarà aquesta auditoria externa dels comptes de l'empresa pública, voluntàriament va decidir tornar els diners i quan el 30 de setembre de 2016, es va presentar l'informe de l'audòria externa es va constatar que el saldo en aquest compte era de 0,00 euros, tal com han incorporat els Mossos a la seva investigació.







CODINA VA ABUSAR DE LA CONFIANÇA DESPOSITADA EN ELL







Per als Mossos Codina, " valent-se de la confiança dipositada en ell pels membres dels òrgans de govern de l'empresa CUADLL, va desviar fons de forma recurrent -durant anys- en perjudici de l'entitat i sobre la base d'un lucre personal". només quan es va sentir amenaçat davant la possibilitat que una auditora externa descobrís aquests suposats fets delictius va decidir tornar els diners desviats indegudament.





Aquest compte i les operacions registrades evidencien per si mateixes. segons els Mossos, que es va produir un presumpte desviament de fons per part de Codina que va intentar evitar l'escàndol sigui com sigui i la seva destitució com a secretari general de l'empresa pública. De fet els Mossos, sembla que han pogut constantar que Codina va intentar tornar tots els diners que havia desviat durant cinc anys a les butxaques particulars per evitar responsabilitats judicials i abans de ser suspès de forma definitiva del seu càrrec.





Per això va emetre una factura a l'entitat pública des del seu despatx d'advocats, J Codina Servicios Jurídicos l'import de la qual ascendia a 78.973 euros. Provocant que aquests suposats encàrrecs comercials siguin considerats pels Mossos com "administració deslleial" a través dels quals "va obtenir uns presumptes ingressos indeguts".





Codina a més sembla que va aconseguir retardar la presentació de l'Auditoria externa que finalment va tenir lloc el 30 de setembre de 2016. I amb aquests 9 mesos de marge, Codina va centrar tots els seus esforços a ocultar les operacions que havia realitzat indegudament i intentar tornar tots els fons que van acabar al compte descobert pels Mossos.





El cas està judicialitzat i la investigació segueix el curs. Però la seva intenció no li va impedir continuar lucrant-se de l'entitat i cobrar els 78.873,77 euros en concepte d'un servei jurídic que els Mossos consideren “injustificat” pagat, en aquesta coassió des del compte bancari destinat al pagament de proveïdors de CUADLL per donar la impressió d'haver tornat la totalitat dels diners que havia percebut de manera presumptament il·lícita de l'empresa pública.





UNA LLARGA INVESTIGACIÓ DE MOSSOS DESTAPA ELS PREJUDICIS QUE VA SOFRIR QUADALL PER LA GESTIÓ DE JORDI CODINA





La investigació va arrencar oficialment el 19 de juliol del 2019 i durant la mateixa Codina va explicar als Mossos que davant l'increment de flux econòmic, els assessors li van recomanar crear un compte comptable 572 per "ordenar els deutes" entre la comunitat i la seva empresa. Codina Serveis Jurídics. I per això quan el van suspendre de les seves responsabilitats a CUADLL va liquidar el compte i els interessos. Però la declaració que els agents van prendre de l'assessor fiscal de l'empresa, Magí Vallcorba, va contradir la de Codina, perquè va afirmar que no gestionava la comptabilitat de la comunitat –com sí que va defensar Codina– i que, per tant, mai no va recomanar la creació de la compte que va obrir Codina.





Un altre membre de la junta, Jordi Barbarà, va exposar que la manca de diners als comptes de CUADLL va afectar directament la funció d'aquest organisme perquè "va comportar que es deixés de dur a terme un pla director de l'empresa . A més el 2012, els cinc membres de la junta general es van reduir el sou un 8,5% i es va produir l'acomiadament de dues persones per compensar les pèrdues de QUADLL, que en realitat eren desviament de fons realitzats, presumptament, per Jordi Codina”.