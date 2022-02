Troben enterrades restes òssies de dues persones assassinades de forma violenta en un barranc d'Elx

Arxiu - Cotxe de Policia Nacional - CNP - Arxiu





La Policia Nacional , juntament amb un jutjat d' Elx (Alacant), ha obert una investigació després de la troballa de restes òssies enterrades a prop d'un barranc de la localitat que pertanyen a dues persones que haurien mort de manera violenta i no recentment, segons han confirmat fonts coneixedores dels fets.





Segons avança el diari 'Información', es tracta dels cossos d'un home i d'una dona, tots dos lligats amb grillons i emmordassats amb cinta americana.





El descobriment es va produir diumenge passat després que un ciutadà donés l'avís a la Policia Local que havia trobat allò que semblava un fèmur i un crani en aquella zona. Un cop van arribar els agents, van confirmar que eren restes humanes, i van activar l'operatiu per precintar la zona davant la possibilitat de trobar més ossos.





Tot i que la troballa dels cossos es produís diumenge, les morts no s'haurien produït de manera recent i s'està duent a terme una anàlisi de l'ADN per aclarir-ne tant les causes com el moment del doble crim.