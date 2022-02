PSOE i Podem xoquen per la reforma fiscal

Foto de família de Govern de coalició @ep





Nova esquerda al Govern de coalició. Dilluns passat Podem va llançar una bateria de propostes fiscals, amb vista a incloure en la futura reforma fiscal , que aportarien un augment d'ingressos a les arques públiques de 29.800 milions d'euros, amb vista a reforçar els serveis públics i desplegar noves iniciatives de caràcter social. Tot i això, aquesta proposta no ha agradat a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero , que ha qualificat la proposta de la formació morada com a "inoportuna".





Per a la ministra d'Hisenda, la proposta de Podem ha estat una "irrupció" a la seva cartera, i ha insistit a esperar les conclusions del grup d'experts designat pel Govern per fer un plantejament sobre aquesta qüestió. "No és convenient discutir en paral·lel o altres iniciatives que no parteixin de l'encàrrec que el mateix Govern, amb les formacions polítiques que el componen, ha fet un grup de persones que mereixen absolutament tot el respecte", ha assenyalat la ministra durant una entrevista al programa 'L'hora de La 1', de TVE





Així, encara que Montero ha recalcat que "respecta" la proposta que va presentar Unides Podem, ha indicat que en aquest moment hagués preferit que s'haguessin esperat que el comitè d'experts hagués presentat el seu document i s'hagués estudiat, discutit i debatut partir d'aquí tenir una posició única. "Però bé, vivim en un sistema democràtic on les formacions polítiques tenen la seva pròpia iniciativa i així ho han plantejat. Però també des del Govern volem fer una crida a un debat serè i reflexiu com ha de venir per part del document d'experts" , ha insistit la titular d'Hisenda.





LES PROPOSTES DE PODEM





Entre les mesures que ha presentat Podem figuren la creació d'un impost estatal que gravi l'habitatge buit , de cara a motivar que surtin al mercat del lloguer, desplegar un nou tribut que gravi els aliments de mala qualitat nutricional , un nou marc de fiscalitat verd i ampliar la llista de productes de primera necessitat amb un tipus d'IVA superreduït del 4%.





Podem també vol crear un nou impost a les grans fortunes per substituir l'actual tribut al Patrimoni, que se centraria en fortunes a partir d'un milió d'euros, amb una exempció per habitatge habitual de 400.000 euros i que no seria bonificable per les comunitats autònomes.





A això se suma un recàrrec del 10% en el tipus de l'impost de societats a les empreses elèctriques per un període mínim de cinc anys , amb possibilitat de pròrroga, i la recaptació del qual es destinaria per abaratir el rebut de la llum als consumidors.