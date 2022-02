La pujada del SMI beneficiarà tres milions de treballadors mentre la patronal la qualifica d'"inassumible"

Pepe Álvarez @ep





La pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) beneficiarà 3 milions de treballadors, ha afirmat el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, en una entrevista a RTVE. Aquest increment beneficiarà prop de 3 milions de persones, sobretot dels sectors primari i de transformació digital. No es posa en perill cap empresa. Hi haurà un impacte gran a les butxaques dels treballadors i treballadores, i això generarà economia i ocupació”, ha dit el representant de l'organització sindical.





Així, durant una entrevista a “Diario 24” de RTVE, Álvarez ha explicat que no renunciarien que la pujada del SMI arribés als mil euros: “Nosaltres no baixarem dels 1.000 euros de cap manera. Crec que aquesta pujada, que seria del 3,6%, amb una inflació del 6%, és força moderada . És una pujada raonable, assimilable per les empreses i va a la línia del que demana la UE, que és pujar els salaris”, ha afirmat.





Per això, ha considerat de “gran incoherència que CEOE no se sumi a l'acord i, alhora, digui que espera que arribem a un consens en relació a l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC). Si CEOE complís l'acord vigent, on es va signar no tenir cap conveni per sota dels 1.000 euros, aquest debat seria molt menys transcendent. Com que CEOE no ha complert, la pujada del SMI té una gran transcendència sobre l'economia espanyola”.





SENSE EL SUPORT DE LA PATRONAL





Els òrgans de govern de CEOE i Cepime s'han reunit aquest dimarts i han rebutjat "per unanimitat" la proposta del Govern per considerar-la "inassumible" i fora de la "lògica econòmica". "No és el moment d'aplicar una nova pujada del SMI el 2022, que sembla respondre més a una aspiració política al si del Govern que a la lògica econòmica", van defensar les patronals en un comunicat.





La seva negativa a recolzar aquesta pujada suposa que l'increment de el SMI tornarà a ser fruit d'un acord bipartit entre el Govern i els sindicats CCOO i UGT, com ja va passar quan el SMI va pujar de 950 a 965 euros al mes el mes de setembre passat.





Les organitzacions empresarials fonamenten la seva oposició a la pujada de el SMI a l'actual "context econòmic d'incertesa, en què previsiblement no es recuperaran els nivells de negoci precrisi fins al 2023, amb pressions creixents en els costos de les empreses i una notable caiguda acumulada de la productivitat".