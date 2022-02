Nou de cada deu persones usen xarxes socials a Espanya i hi dediquen gairebé 2 hores diàries.

Xarxes socials @ep





Nou de cada deu persones utilitzen xarxes socials a Espanya , és a dir, gairebé 41 milions d'espanyols, que fan ús d'aquests canals de comunicació i els dediquen un temps de gairebé dues hores diàries.





L'Informe Digital 2022, publicat per la plataforma de gestió de xarxes socials Hootsuite i l'agència creativa We Are Social, revela quines són les principals tendències digitals i la manera com s'utilitza Internet a Espanya.





Tenint en compte els hàbits de consum del país, que presenta una població total de 46,73 milions de persones , l'informe indica que a Espanya hi ha 55,52 milions de línies mòbils. A més, hi ha registrats 43,93 milions d'usuaris d'Internet i 40,70 milions d'usuaris actius a les xarxes socials.





El percentatge d'usuaris d'Internet de 16 a 44 anys que disposa d'almenys un smartphone és del 96,7%. Aquest és el dispositiu més utilitzat a Espanya, seguit d'ordinadors (81%), tauletes (55,9%), rellotges o polseres intel·ligents (38,4%), Smart TV (30,6%), equips intel·ligents de la llar ( 16,7%) i dispositius de realitat virtual (4%).