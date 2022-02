Fins a 117 municipis de l'àrea de Barcelona podrien entrar en fase de prealerta per sequera aquest febrer

Immediacions del pantà de La Baells /@EP





Un total de 117 municipis de l'àrea de Barcelona podrien entrar aquest mes de febrer en fase de prealerta per sequera , tal com ha avançat TV3 i han confirmat fonts de la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat a Europa Press.





Es tracta dels municipis que formen part de l'Ens d'Abastament de l'Aigua Ter-Llobregat (ATL), que inclou una superfície de 1.800 quilòmetres quadrats on viuen uns 5 milions d'habitants.





La fase de prealerta es decretarà en el marc d'una reunió de l'ATL, que encara no té data oficial --encara que serà previsiblement la setmana que ve-- i tindrà afectació sobre els municipis de les comarques de l' Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Selva, Vallès Oriental i Vallès Occidental.





Les fonts consultades han insistit que l'activació de la prealerta no comporta restriccions en l'ús de l'aigua, però sí mesures de contenció de demanda, d'optimització del consum i de potenciació de fonts d'abastament alternatives com ara la dessalinització, els pous de sequera i aigua regenerada.





La decisió es prendrà si les previsions meteorològiques no canvien notablement abans del dia de la reunió, tenint en compte que la prealerta es decreta quan el nivell de l'aigua dels embassaments del sistema Ter-Llobregat és menor al 60%, i ara mateix està al 58%.





Davant d'aquesta situació, de fet, fa mesos que s'està treballant "preventivament per evitar l'arribada dels escenaris més greus de la sequera", i per això la Conselleria ha assegurat que no hi ha motius per a la preocupació ni l'alarma.