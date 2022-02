El Govern central reconeix que Yolanda Díaz va viatjar amb avió privat per visitar el Papa al desembre

Yolanda Díaz amb el Papa /@EP





El passat 14 de desembre, el grup del PP va deixar algunes preguntes escrites al Senat sobre la trobada entre el Papa Francisco i Yolanda Díaz al Vaticà . Aquest havia tingut lloc tres dies abans, moment en què van mantenir una audiència privada, i des del PP volien saber si la ministra havia viatjat a Falcon, els dies que va estar fora, quant combustible va consumir, quina va ser la despesa del viatge i si s'havia emès factura per la prestació d'aquest servei per part del Ministeri de Defensa.





Cal apuntar que no només des del PP es van interessar per tot allò referent a aquest viatge, sinó que també ho van fer des de Ciutadans. Però des del Govern pràcticament només han volgut reconèixer que va viatjar amb avió privat .





"El viatge de la Vicepresidenta Segona i Ministra de Treball i Economia Social al Vaticà va tenir caràcter oficial ; també l'agenda associada al mateix", indiquen des de l'Executiu.





"Com en la resta de viatges realitzats per la Vicepresidenta, les despeses derivades de la reunió es regeixen pel que recull el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei ", continuen.





Després, afegeixen: "En aquest sentit, els avions del Grup 45 i els helicòpters del 402 Esquadró de l'Exèrcit de l'Aire realitzen el transport aeri d'autoritats de l'Estat des de fa diverses dècades, en ser aquesta una de les missions específiques que tenen assignades, proporcionant seguretat i operativitat a aquests desplaçaments”.





Finalment, fan referència a les hores d'ús d'aquests avions militars: "A més, aquestes aeronaus militars realitzen altres missions , com transport de contingents, ajuda humanitària o cooperació internacional. Les seves hores de vol anuals s'ajusten a l'esforç operatiu exigit a les unitats, segons el que preveuen els seus respectius plans d'acció. Les seves activitats, necessitats de sosteniment, despeses logístiques i ensinistrament i certificació contínua de les tripulacions, s'estableixen d'acord amb el pressupost de l'Exèrcit de l'Aire".





Així doncs, confirmen que Yolanda Díaz va viatjar en un avió privat, però eviten respondre altres qüestions que se'ls van plantejar com són el combustible consumit o el preu total del viatge. A més, des de El Independiente apunten que no és el primer viatge amb transport privat que fa. Des d'aquest mitjà asseguren que prèviament havia fet vuit desplaçaments més en avió oficial. En concret, hauria viatjat en un a Luxemburg, Catània (Sicília, Itàlia), Coimbra (Portugal), Santander i Barcelona, entre d'altres.





Yolanda Díaz, en una entrevista per a Salvados de La Sexta, va explicar que aquesta trobada amb el Papa havia estat una de les seves converses "més interessants" i va dir que el viatge els va organitzar "un amic", del qual no va voler donar dades.