Queralt Castellet es penja la plata al 'Halfpipe' dels Jocs de Pequín

L´esportista de Sabadell (Barcelona) aconsegueix la segona medalla de l´esport espanyol femení en uns jocs d´hivern /@EP





La 'rider' catalana Queralt Castellet va aconseguir aquest dijous l'èxit més gran de la seva carrera en conquerir la medalla de plata a la prova de 'Halfpipe' del surf de neu dels Jocs Olímpics d'Hivern que s'estan disputant a Pequín, estrenant a més el medaller de la delegació espanyola a la cita.





La de Sabadell, abanderada amb Ander Mirambell a la Cerimònia d'Inauguració, va saldar potser el deute que tenia amb aquest esdeveniment. Considerada una de les millors de l'especialitat i ja despuntant des de molt jove, la glòria olímpica li va arribar als seus cinquens Jocs , on va poder afegir l'única cosa que ja li faltava a un gran palmarès gràcies a una segona magnífica ronda (90.25). Només va ser superada per la inassolible nord-americana Chloe Kim (94.00), mentre que la japonesa Sena Tomita va ser bronze (86.00).





17 podis a la Copa del Món, dues medalles a Mundials (plata el 2015 i bronze el 2021) i èxits als prestigiosos X-Games (dues plates i un or) lluïen a l'historial de la vallesana, que era una de les candidates a pujar al podi en aquest dia al Secret Garden pel seu gran estat de forma, encara que ja havia advertit que el nivell era molt alt.





La 'rider', de 32 anys, va donar a Espanya la seva cinquena medalla en una cita olímpica hivernal , la primera de color platejat i la segona d'una esportista femenina, pràcticament 30 anys després del bronze en eslàlom de Blanca Fernández Ochoa a Albertville'92 .





L'esquiador Francisco Fernández Ochoa (or a Sapporo'72), el patinador Javier Fernández (bronze a Pyeongchang 2018) i el 'rider' Regino Hernández (bronze a Pyeongchang 2018) són els altres noms que figuren al petit palmarès nacional d'aquests Jocs , encara que l'esport espanyol ja porta dues cites consecutives aportant alguna presea, una cosa també inèdita.





L'espanyola va confirmar la progressió que havia iniciat des de la seva estrena a Torí 2006 quan va debutar sent una nena encara (16 anys). A poc a poc va anar escalant i malgrat ser candidata ja a Sochi el 2014 i, sobretot, a Pyeonchang, on només va poder ser setena, mai no es va rendir i va continuar batallant, com també ho havia fet a nivell personal.





La final de 'Halfpipe' prometia ser de molt alt nivell i la mateixa Castellet ja havia recalcat que les dotze finalistes tenien qualitat per lluitar pel podi, encara que, més enllà de la nord-americana Chloe Kim, gran favorita, les japoneses i les xineses semblaven les amenaces més grans.





La de Sabadell s'havia ficat amb una qualificació solvent a la quarta posició i l'inici de la quarta final olímpica no va ser el millor. No només perquè a la seva primera mànega no va aconseguir signar una gran puntuació (69.25) sinó perquè, amb Kim com a estel·lar (94.00) per assegurar-se el seu segon or olímpic consecutiu, la nipona Sena Tomita (86.00) i la local Xuetong Cai (81.25) ) ja obligaven a prendre més riscos.





METE PRESSIÓ ALS SEUS RIVALS



I la 'rider' catalana va acceptar l'aposta amb una segona mànega magnífica, on va demostrar la seva maduresa i l'experiència que li donava el fet de ser la finalista més gran. Amb seguretat i oferint els seus millors 'trucs', va canviar el seu gest respecte a minuts abans i el seu somriure va poder per fi aparèixer amb uns espectaculars 90.25 punts que li pujaven de la setena posició a la plata provisional i que el feien tocar amb el rovell dels dits la medalla.





Quedava l'última mànega i l'espanyola va aconseguir traslladar els nervis i la pressió als principals rivals. La subcampiona el 2018, la xinesa Jiayu Liu, va estar lluny del seu millor nivell i ni se li va acostar, mentre que les germanes Tomita, Ruki, també quedava descartada, i Sena 'ajudava' amb una fallada a la baixada.





L'espanyola tampoc no va poder millorar (78.25) i ja només li tocava esperar el que fessin Xuetong Cai i la japonesa Mitsuki Oni, segona a la qualificació. La xinesa es va quedar en 75.00 punts i ja li va assegurar a la catalana el bronze com a mínim, i la japonesa fallava en una aterratge per confirmar a la vallesana la seva merescuda plata i l'entrada a la història olímpica hivernal espanyola.