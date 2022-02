Mor als 77 anys la cantant Betty Davis

La cantant Betty Davis, pionera del funk, va morir aquest dimecres als 77 anys per causes naturals, apunten mitjans locals.







La notícia de la mort de l'artista es va donar mitjançant la seva pàgina web, on una amiga seva va fer un comunicat: "És amb gran tristesa que comparteixo la notícia de la mort de Betty Davis, una gran influència de la música amb múltiples talents i estrella de rock pionera, cantant, compositora i icona de la moda”, va escriure.





Davis es va dedicar a la música, sobretot, entre el 1964 i el 1975. Va ser en aquells anys quan va gravar temes de renom com Get Ready for Betty.