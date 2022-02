Rússia i Bielorússia inicien operacions militars conjuntes en territori bielorús

Un vehicle militar /@EP





Les forces de reacció de Rússia i Bielorússia han iniciat aquest dijous operacions militars conjuntes en territori bielorús per enfortir la protecció de la frontera estatal en el marc de les relacions de l'Estat de la Unió, l'organització internacional que conformen tots dos països.





"Els exercicis es duen a terme per resoldre les tasques de reprimir i repel·lir l'agressió externa en el curs d'una operació defensiva, així com contrarestar el terrorisme i protegir els interessos de l'Estat de la Unió", ha dit en un informe el Ministeri de Defensa rus, tal com recull l'agència russa de notícies TASS.





En concret, els militars s'entrenaran per bloquejar els canals d'entrega d'armes i municions, així com en la recerca, bloqueig i destrucció de formacions armades i en el reconeixement de l'enemic.





Les maniobres, que duraran fins al 20 de febrer, serviran per "exercitar-se en la tasca d'aturar i repel·lir una agressió externa amb una operació defensiva, fer front al terrorisme i defensar els interessos de l'Estat de la Unió", segons recull l'agència russa de notícies Sputnik.







Aquestes operacions es duran a terme als camps d'entrenament de Domanovsky, Gozhsky, Obuz Lesnovsky, Brestsky i Osipovichsky i també participaran els aeròdroms de Baranovichi i Luninets, a la privincia de Brest, Lida, a la província de Grodno i Machulishch, al districte de Minsk.