Així és la cadena hotelera de Messi que s'expandirà properament a Europa

L'hotel MiM Baqueira





Leo Messi, com moltes altres persones amb diners, es dedica als negocis. Així doncs, a més d'ampliar la seva fortuna amb el seu salari com a futbolista o amb la publicitat, ho fa a través de la cadena d'hotels. La va obrir el 2017, es diu MiM Hotels i constarà de sis establiments boutique pensats per a un públic premium.





La cadena hotelera en qüestió està gestionada per Majestic Hotel Group mitjançant Explotaciones Rosotel. I des que Messi va decidir invertir-hi, ha anat creixent molt. De fet, properament obriran dos nous hotels.





Bloomberg Línia va emetre fa poc un informe en què explicava com és aquesta cadena hotelera, i parlava no només de les ubicacions dels establiments sinó dels seus preus per nit o de les instal·lacions de luxe.





QUINS HOTELS TÉ EN FUNCIONAMENT?





Fins ara, formen part de MiM Hotels un total de quatre. L'Hotel MiM Sitges, situat a la costa de Barcelona, és d'estil mediterrani, té quatre estrelles, 77 habitacions, servei de spa i terrassa amb vistes panoràmiques al mar. Dormir-hi una nit costa entre 126 i 236 euros.





Un altre dels establiments que formen part de la cadena hotelera de Messi és l'Hotel MiM Ibiza es Vivé, situat a Eivissa, és d'estil contemporani. Compte amb 53 habitacions, una terrassa panoràmica amb DJ i bar nocturn, entre altres coses. I com que es troba en una illa i en una zona on hi ha molta festa, és només per a adults. Dormir en una de les habitacions costa entre 125 i 322 euros la nit.





A Mallorca i més en concret al poble S'illot es troba l'Hotel MiM Mallorca, amb decoració mediterrània. En aquesta ocasió parlem d'un edifici de 98 habitacions, boniques vistes al mar i una àmplia oferta gastronòmica. Com el d'Eivissa, no es permet que s'allotgin menors. I el preu és d'entre 110 i 201 euros la nit.





Finalment, a la Vall d'Aran trobem l'hotel MiM Baqueira, a l'estació d'Esquí de Baqueira Beret. Envoltat de muntanyes, està pensat per al turisme d'hivern, per això la seva decoració i les seves instal·lacions estan pensades per fer-ho. Té un spa, una piscina climatitzada i un jacuzzi exterior. A més, compta amb 170 habitacions on pots allotjar-te per un preu d'entre 277 i 655 euros la nit.





NOUS ESTABLIMENTS





Com dèiem, la cadena hotelera de Messi està formada per quatre establiments. Però ja planegen l'obertura de dues més. Un serà l'Hotel MiM Sotogrande, situat a Andalusia. L'altre farà el salt a Europa: transformaran un hotel familiar d'Andorra.