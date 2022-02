Què fer si algú truca al timbre de casa teva amb aquest pretext?

Està prohibit per llei fer aquests actes /@Policía





Davant l'auge d'estafes, la Policia Nacional ha compartit al compte de Twitter una recomanació del que has de fer si algú truca a la teva porta amb el pretext d'oferir-te una oferta de llum o gas: trucar al 091.





Tal com ells mateixos expliquen en un tweet recollit per Catalunyapress, està prohibit per llei oferir serveis com ara llum i aigua porta a porta. Per tant, recomanen que si algú es presenta al teu habitatge sense previ avís sota aquest pretext, no ho deixis entrar i marquis el 091 per donar avís.





A l'octubre del 2018, des del Congrés dels Diputats es va aprovar un Reial Decret Llei a través del qual s'informava que les visites porta a porta de comercialitzadores elèctriques o del gas per vendre productes es convertia en una cosa il·legal.





Van prendre la decisió després que es reportessin diversos casos d'estafes que s'havien produït sota aquest pretext. Per tant, tenint en compte que és un acte il·legal, és molt probable que si algú truca a la porta de casa teva oferint-te aquest tipus de serveis es tracti d'un engany.