Vilagrà titlla de "reacció testosterònica" la negativa de Lambán per no assistir a la reunió sobre els Jocs Olímpics

Ha detallat que les activitats de gel se celebrarien a Barcelona, i que altres proves podran fer-se a ciutats com Sarajevo / @EP







La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà , ha titllat de "reacció testosterònica" del president del Govern d'Aragó, Javier Lambán , el fet de no haver assistit a la reunió sobre els Jocs Olímpics d'Hivern 2030 Pirineus-Barcelona amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès , i ha apostat per treballar la candidatura amb criteris de repartiment tècnic entre tots dos territoris.





En una entrevista aquest dijous a Ser Catalunya, la consellera ha mantingut que la Generalitat s'ha sentit còmoda, en les paraules, treballant els aspectes tècnics de la candidatura amb Aragó des de la "complementarietat".





"Aquesta candidatura va néixer de Catalunya. Teníem treballats uns aspectes i si ho hem de complementar amb algunes disciplines a Aragó no hi ha cap problema, però el que no pot ser és un tema polític que es reparteixi en un despatx", ha afegit.





Per part seva, el president del Govern d'Aragó, Javier Lambán, ha afirmat aquest dijous que la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern de 2030 al Pirineu té moltes possibilitats d'èxit, si s'até a les normes del Comitè Olímpic Internacional (COI), i que podrà portar-se a terme, si la Generalitat "no posa els suficients bastons a les rodes per a aniquilar-la definitivament".





Lambán, qui ha comparegut en sessió plenària de les Corts autonòmiques, a petició pròpia, per a informar sobre la situació de la candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern, s'ha queixat que la Generalitat "desconeix que una candidatura com la de 2030 només pot organitzar-la el COE i que les regles del joc les marca el COI", de manera, "que sense respectar aquestes regles, la candidatura està abocada al fracàs". Ha apostat per treballar "contra vent i marea" perquè tiri endavant.





Laura Vilagrà ha detallat també que les activitats de gel se celebrarien a Barcelona, i que altres proves es podran fer a ciutats com Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina) --com va avançar aquest dimecres el Comitè Olímpic Espanyol, que estudia la proposta-- o zones de Suïssa i França ; en canvi, ha descartat incloure Andorra , ja que les estacions d'esquí són "competidores" directes de les de Catalunya.





A més, ha posat en valor la medalla que ha aconseguit la 'rider' catalana Queralt Castellet a la 'Halfpipe' de surf de neu dels Jocs Olímpics d'Hivern a Pequín, que "ajuda a explicar" que a Catalunya també es practica l'esport d'hivern , i ha plantejat integrar els esports de muntanya a la cita olímpica al Pirineu.





CONSULTA

Pel que fa a la consulta sobre els jocs, limitada a l'Alt Pirineu i Aran, ha dit que les comarques del Prepirineu participen del procés a través d'una comissió territorial en què es decideixen els aspectes més importants, per aconseguir una candidatura "de baix cap a dalt ".





D'altra banda, ha defensat deixar fora Barcelona la consulta perquè el pes de la seva població en una votació seria "desproporcionat" en relació amb el de les comarques de muntanya, de les quals depèn la candidatura.





Ha afirmat que "és una obvietat que la neu va reculant" pel canvi climàtic, però ha defensat que encara és possible adoptar mesures per frenar-lo i que tant la Generalitat com el Comitè Olímpic Internacional (COI) analitzaran aquesta qüestió.





També ha admès que a ERC no tothom comparteix el punt de vista de la Generalitat sobre els JJ.OO. d'hivern : "És bo que sigui així, només faltaria que haguéssim de tenir un pensament únic".