Uns 600 taxistes protesten a Barcelona contra Uber

La marxa preveu arribar al Parlament per lliurar un manifest als grups parlamentaris







Uns 600 taxistes -segons la Guàrdia Urbana- han iniciat una marxa lenta a Barcelona per protestar contra l' Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) i Uber després que l'organisme hagi obert un expedient sancionador a associacions de taxis.





La manifestació ha començat a la cruïlla dels carrers Diputació amb Tarragona, on han tallat la calçada, per després dirigir-se al Parlament, cap al qual han sortit cap a les 11.00 hores.





La marxa transcorre des de plaça Espanya, Gran Via, Balmes, Pelai, plaça Catalunya, Fontanella, Via Laietana, Marquès d'Argentera i passeig Picasso, fins a arribar al Parc de la Ciutadella. Un cop arribin a la Cambra catalana, els taxistes intentaran reunir-se amb els grups parlamentaris per lliurar-los un manifest després d'haver mantingut reunions amb la majoria a la darrera setmana.





A la carta als grups parlamentaris, Élite Taxi critica que se senten víctimes d'una situació d'indefensió contrària a qualsevol garantia democràtica elemental a causa de la “imparcialitat” d'algunes institucions.





Expliquen que Uber ha interposat una denúncia davant l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) acusant Élite Taxi, Taxi Project i el portaveu de totes dues, Tito Álvarez, de boicotejar el funcionament normal d'Uber al taxi de Barcelona.





Aquestes associacions neguen aquestes acusacions i asseguren que el que sí que han fet és "informar, advertir i protestar" constantment davant les actuacions d'Uber.





A la carta també s'acusa l'ACCO de llançar proclames constants contra el sector del taxi a Catalunya, i assegura que l'organisme algunes vegades ha "difamat, menyspreat i vexat" Élite Taxi.