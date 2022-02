Brussel·les calcula que l'economia espanyola creixerà un 5,6% el 2022 i dispara la d'inflació al 3,6%

La Comissió Europea calcula que l'economia espanyola creixerà un 5,6% el 2022, el que suposa un petit repunt de 0,1 punts percentuals respecte a la seva última estimació del mes de novembre, mentre que l'executiu comunitari preveu que l'índex de preus al consum es dispararà a tancament d'aquest any fins al 3,6%, la qual cosa suposa 1,5 punts percentuals més que en el pronòstic inicial del mes de novembre.





L'actualització de les previsions econòmiques de l'executiu comunitari també apunten a una expansió del producte interior brut (PIB) d'Espanya del 5,6% per al 2022, i una contracció fins al 4,4% un any després, en línia amb les previsions del mes de novembre. Així, pronostica que l'últim trimestre del 2022, Espanya recuperarà el nivell de PIB previ a la pandèmia.





La Comissió Europea espera que Espanya recuperi el ritme de creixement el segon trimestre de l'any, amb ràtios de creixement per sobre de l'1% fins a principis del 2023. En l'informe apunta que s'espera que tant el consum intern com la inversió siguin els principals motors del creixement econòmic com també la recuperació gradual del turisme, que contribuirà de manera positiva a les exportacions i al PIB.





A més a més, considera que el nivell d'estalvi dels ciutadans espanyols i l'augment de les pensions estimularan el consum conjuntament amb la implementació del Pla de Recuperació i Resiliència.