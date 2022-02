Barcelona iniciarà les obres de la 'superilla' de l'Eixample al juny amb quatre eixos verds

Recreació de la transformació del carrer Rocafort en un eix verd en el marc de la 'superilla' de l'Eixample. - AJUNTAMENT DE BARCELONA









L' Ajuntament de Barcelona començarà les obres de la 'superilla' de l'Eixample al juny amb la transformació dels quatre eixos verds de Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borell y les quatre primeres places que preveuen implementar en aquest mandat en el marc del projecte 'Superilla Barcelona'.





L'alcaldessa, Ada Colau, amb la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz; l'arquitecte en cap de Barcelona, Xavier Matilla; i l'arquitecta Carlota de Gispert en representació dels equips guanyadors els guanyadors dels projectes executius, ha presentat aquest dijous en roda de premsa aquests projectes, que preveuen aprovar aquest mes per licitar les obres.





La previsió del consistori és acabar les obres durant el primer trimestre del 2023, uns treballs que comptaran amb un pressupost de 52,7 milions d'euros (48,2 per als eixos i 4,5 per a les places) i permetran guanyar 58.000 metres quadrats d'espai públic per al vianant.





Els quatre primers eixos verds tindran uns criteris comuns d'usos, mobilitat, verd, accessibilitat, paviment, mobiliari i enllumenat amb la intenció que el nou model de carrer sigui únic per a totes les transformacions que es duguin a terme a la ciutat.





Les places es crearan a les cruïlles de Consell de Cent amb Girona i Comte Borrell , que es convertiran en espais cívics i activitats, ia Enric Granados i Rocafort, que seran zones enjardinades que potenciaran el verd i l'estada.





A més, als quatre eixos apareixeran 31 petites places a les cruïlles amb carrers transversals que seran llocs d'estada i espais de joc infantil i permetran un recorregut a peu continu.





RESTRICCIÓ DE VEHICLES





Només s'admetrà la circulació de vehicles a 10 quilòmetres per ara, fonamentalment dels veïns i els serveis i emergències, ja que els vianants tindran tota la preferència, i els cotxes hauran de girar obligatòriament a cada cantonada sense poder entrar al tram següent de eix verd.





S'eliminarà l'asfalt i s'usarà panot (rajola de formigó amb el disseny de la flor de Barcelona) i granit com a paviment i el verd passarà d'ocupar un 1% a un 12% de la via i es plantaran més de 400 arbres nous i 7.930 metres quadrats d'espècies arbustives.





El terreny serà permeable per reutilitzar l'aigua de la pluja, els carrers seran accessibles i de plataforma única, i hi haurà més mobiliari urbà i una il·luminació a escala humana amb fanals més baixos i situats al centre.





COLAU: "ÉS EL MILLOR MOMENT"





Colau ha celebrat que "el model de ciutat de futur comença a ser present" i considera que és el millor moment per mirar el futur amb optimisme i accelerar aquesta transformació urbana, que assegura que parteix de l'èxit de la 'superilla' del barri de Sant Antoni.





Per part seva, Janet Sanz ha recalcat la importància d'actuar a l'Eixample, per on passen diàriament 350.000 vehicles, per aconseguir que Barcelona sigui un lloc saludable i sostenible: "Un lloc per viure, per treballar i per gaudir".





Aquest projecte, que té un horitzó del 2030, preveu crear 21 eixos verds (33 quilòmetres) i 21 places a l'Eixample, que generaran 33,4 hectàrees d'espai per a vianants i 6,6 de verd urbà, i se suma a les transformacions que el consistori està duent a terme a la mateixa línia a l'avinguda Meridiana, la Via Laietana i Pi i Margall, entre d'altres.