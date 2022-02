La plantilla de TMB decidirà com ha de ser el seu nou vestuari

Bus de TMB @EP





Coincidint amb la celebració del centenari de la xarxa d'autobusos, aquest any, i del metro, l'any 2024, TMB es proposa impulsar la renovació de la uniformitat de la plantilla per fer-la més còmoda, funcional i adequada a les necessitats del servei. I perquè respongui a la realitat de les persones que l'han de portar, s'ha obert una consulta telemàtica en què durant dues setmanes els mateixos empleats poden especificar com els agradaria que es dissenyés.





La uniformitat de la plantilla és un factor central de la identitat de TMB. Ha de ser, per tant, de fàcil reconeixement per part de tothom i transmetre alhora la imatge d'una empresa pública moderna i sostenible que presta un servei de transport públic de la màxima qualitat.





Els resultats de la consulta permetran conèixer les necessitats i preferències respecte al vestuari dels diferents collectius uniformats per tal d'incloure-les als requisits de la futura licitació en què se seleccionarà el fabricant de les peces.





La previsió és que a finals d'aquest any es faci pública l'empresa guanyadora del contracte i la proposta de nous dissenys dels diferents vestuaris. La producció i distribució dels nous uniformes es preveu per a l'any 2024.