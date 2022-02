Rocío Flores assegura que Fidel Albiac es referia a Gloria Camila i José Fernando com "els inmigrants"

Rocío Flores @ep





Ha esdevingut un dels temes més comentats del moment. ¿Es dirigia Fidel Albiac a Gloria Camila i José Fernando , germans de Rocío Carrasco, com “els immigrants”? Així ho va assegurar dilluns passat Gloria Camila a 'Ja son las 8', afirmant que el sevillà és el "mestre" de la seva germana i una "dolenta influència" per a aquesta.





Unes acusacions que Rociíto titllava hores després d'"equivocades i temeràries" ia les quals respondrà, amb documents, aquest divendres, i que Fidel negava rotundament, assegurant que mai va trucar així als fills de Rocío Jurado i José Ortega Cano.





Mentre parteix de la família Mohedano guarda silenci i el periodista Antonio Rossi sosté que Fidel li va dir aquesta frase a ell a Houston l'any 2006 - poc abans que 'La més gran' morís - Rocío Flores ha fet un pas endavant i es ha posicionat directament amb Gloria Camila.





"Sí, em consta", ha respost quan li han preguntat si Fidel trucava els immigrants als seus oncles, deixant clar que "en la meva presència no perquè no els ho permeto". "Però em consta aquesta informació" ha afegit, trencant el seu silenci i deixant en una tessitura complicada tant la mare com el sevillà.