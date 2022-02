La Salle porta a la Fiscalia els presumptes abusos al seu col·legi de Premià de Mar

La Salle a Premià de Mar @ep





La congregació de La Salle ha portat aquest dijous a la Fiscalia de l'Audiència Provincial de Barcelona els presumptes abusos que un professor del col·legi La Salle Premià de Mar (Barcelona) va fer a diversos alumnes, després de la revelació que va fer a diversos mitjans de comunicació escriptor Alejandro Colomes sobre els presumptes abusos sexuals que va patir.





Segons ha avançat 'El Periódico', set exalumnes de La Salle Premià de Mar han revelat que també van patir abusos per part del mateix professor després d'escoltar el testimoni de Coloms.





Fonts de la congregació han explicat que com a institució no han rebut "cap queixa formal ni denúncia", i al·leguen que desconeixien la informació que ha sortit a la premsa.





"La institució censura, critica i condemna aquests fets i vol transmetre la voluntat de recolzar i acompanyar les víctimes i qualsevol persona que tingui alguna cosa per explicar, per així, poder reparar el dolor", han afegit les mateixes fonts.





ADVOCAT DE LA INSTITUCIÓ





L'advocat de la institució, Carles Monguilod, ha explicat que aquest dijous al matí, seguint les instruccions que marca el protocol d'actuació en aquests casos, han posat "en coneixement immediat" el jutjat.





"El nostre procurador ha presentat una denúncia a la Fiscalia de l'Audiència Provincial, presentant les diferents notícies que els mitjans de comunicació han publicat, al·legant que hi podria haver un fet delictiu, i li hem donat instruccions perquè durant aquest matí localitzi als jutjats de Mataró (Barcelona) la denúncia de Coloms”, ha afegit el lletrat.





Així mateix, ha assegurat que una vegada es localitzin denúncies, la institució es personarà en la causa com a "voluntat de transparència".





TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA





Per part seva, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat en un comunicat que el jutjat d'Instrucció 3 de Mataró (Barcelona) té obertes unes diligències prèvies com a conseqüència d'un particular com a víctima de presumptes abusos sexuals al centre.





Han manifestat que "en aquest moment no està minutada cap altra denúncia complementària", i que el magistrat ha traslladat la denúncia a la Fiscalia perquè informi de la prescripció o no dels fets denunciats.