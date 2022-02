Les reaccions d'Albert Batlle i Anna Grau a la decisió d'Interior d'aturar els talls de la Meridiana

Les protestes a la Meridiana tenen lloc des de fa 3 anys / @EP





Després de 30 mesos, el Departament d’Interior ha decidit acabar amb els talls a l’avinguda Meridiana i ha deixat d’autoritzar-los. La resolució serà efectiva a partir d'aquest dissabte.





Els talls de la Meridiana, una de les principals entrades i sortides de Barcelona, es produeixen fa tres anys en protesta per la sentència del Suprem sobre l’1-O. S’han produït moments de tensió pels problemes que provoquen al trànsit i als veïns, i també per les convocatòries que es feien de grups contraris.





El govern municipal de Barcelona va plantejar el gener del 2020 reubicar aquestes manifestacions, en contra del que defensava tant l'ANC com Meridiana Resisteix. La Guàrdia Urbana va remetre un informe a la Direcció General d'Administració de Seguretat que plantejava traslladar la protesta per a evitar afectacions en una via tan transitada i reduir la quantitat d'hores. Ara és Interior qui fa el pas per a modificar la localització de les manifestacions, amb l'argument que la "tensió" creixent generada per la participació afegida de partits i collectius espanyolistes les fa inviables amb l'actual format.





En aquest sentit el cinquè tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament Barcelona, Albert Batlle ha celebrat aquest fet en un tuit:





La portaveu de Ciutadans, Anna Grau ja portava messos manifestant-se per aquests fets que avui celebra que acabin a través del seu compte de Twitter:

















Ahir mateix el diputat Ramon Espadaler també es va manifestar en aquest sentit en la sessió de control parlamentari d'ahir dimecres.

















