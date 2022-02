Desmantellat un punt de venda i consum d'heroïna a L'Hospitalet

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un punt de venda i consum d'heroïna en un pis de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i han detingut dos homes i una dona com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.





En un comunicat aquest dijous, han explicat que la investigació es va iniciar a finals del 2021, quan els agents van tenir coneixement d'una afluència constant de persones drogodependents a un domicili del barri Collblanc-Torrassa de la localitat.





Durant la investigació, els agents van determinar que un home, amb antecedents policials per aquest delicte, era qui suposadament gestionava la venda de droga a l'interior d'un dels pisos de l'edifici.





Després de diverses setmanes de recerca, van descobrir que la droga que se subministrava presumptament la aconseguia el sospitós d'un supermercat del barri, regentat per un altre home i una dona.





El 5 de febrer els agents "van sorprendre in fraganti" l'home mentre recollia 60 dosis d'heroïna ja preparades, motiu pel qual el van detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, juntament amb els dos propietaris del supermercat.





Durant els registres, hi van intervenir 150 grams d'heroïna, 50 grams de cocaïna, caixes de medicaments utilitzats per confeccionar les dosis de droga, 4.500 euros en efectiu, documentació i eines per manipular la droga.





Els agents també van detenir dos homes més, un client del supermercat i un comprador que es dirigia al pis investigat, ja que tenien ordres judicials de detenció pendents.





Els tres detinguts pel punt de venda de droga van passar a disposició judicial i el jutge en va decretar la llibertat amb càrrecs.