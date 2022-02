El príncep Carles dóna positiu en Covid-19 per segona vegada

Principe Carlos @ep





El príncep Carles ha donat positiu a Covid-19 aquest dimecres, la segona vegada que s'infecta, segons ha confirmat Clarence House a través de la xarxa social Twitter.





Segons ha detallat, el príncep de Gal·les ha obtingut el resultat positiu aquest dimecres al matí i ja està aïllat. Com a resultat, ha hagut de posposar una visita a Winchester, per això s'ha mostrat "decebut". "Intentarà reprogramar la seva visita tan aviat com sigui possible", ha indicat Clarence House.





Es tracta de la segona vegada que el Carles, de 73 anys, contrau la malaltia. Va donar positiu el març del 2020 però la va passar amb símptomes lleus.





Aquest mateix dimecres, el ministre principal de Gal·les, Mark Drakeford, també ha resultat positiu per COVID-19 després de sotmetre's a una PCR. Ja està aïllat, segons ha confirmat un portaveu de la seva oficina, que ha afegit que treballarà de forma remota, segons ha recollit la BBC.