El Suprem estudiarà la decisió de Marlaska de cessar l'excap de la UCO malgrat el rebuig de l'Advocacia

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem ha assenyalat aquest dijous que estudiarà el cessament del coronel Manuel Sánchez Corbí com a cap de la Unitat Central Operativa (UCO) perquè entén que la qüestió de si aquest tipus de decisions relatives a llocs de lliure designació han de ser motivades o no “té interès casacional objectiu per a la formació de jurisprudència”.





En una interlocutòria de 12 pàgines, la Sala admet el recurs en contra del criteri de l'Advocacia de l'Estat i per tant es pronunciarà sobre aquest cessament, que va ser avalat el 2020 per l'Audiència Nacional. Cal recordar que Sánchez Corbí va ser cessat l'1 d'agost del 2018, poc després d'arribar al Ministeri de l'Interior Fernando Grande-Marlaska, i la raó va ser pèrdua de confiança.





Ara, el Suprem precisa que el que té interès casacional és determinar "quin és el contingut del deure de motivació exigible a les resolucions administratives que acorden el cessament de funcionaris públics en llocs de lliure designació" i si resulta extensible la doctrina jurisprudencial sobre aquesta motivació a l'àmbit de la Guàrdia Civil.





Indica que si bé el problema d'aquest tipus de lloc de lliure designació ja ha estat abordat anteriorment per la jurisprudència, només s'ha fet des de la revisió dels estàndards de motivació exigibles en la provisió d'aquests llocs. Per això, entén la Sala que cal "confirmar, aclarir o precisar la doctrina existent sobre la problemàtica del cessament".





"Segueix sent necessari estendre o projectar respecte del cessament el que s'ha dit sobre altres nomenaments", afegeix. Sánchez Corbí, en el seu escrit de preparació de recurs, explicava que s'havien vulnerat diversos articles del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Constitució Espanyola relatius al deure de motivació de cessaments d'aquest tipus de lloc i entenia que era aplicable a la Guàrdia Civil .





Al·legava a més que s'ha donat una infracció dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat d'accés i permanència al lloc funcionarial, i explicava que la confiança es diposita en un lloc de lliure designació "no és una confiança personal, ideològica o política" per això només es pot cessar per pèrdua de "confiança professional".





Afegia que el seu cessament encobreix "una sanció, la pèrdua de destinació, que ha estat imposada (...) de manera injusta prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establert" . La interlocutòria del Suprem recull un altre argument de la defensa de Sánchez Corbí, i és que es va donar una infracció de la jurisprudència existent relativa a la motivació de cessaments de funcionaris públics en llocs de lliure designació.





LA SENTÈNCIA DE L'AUDIÈNCIA NACIONAL





Segons la sentència de l'Audiència Nacional del 2020, l'assignació de destinacions i el cessament per necessitats del servei d'un membre de la Guàrdia Civil, incloses les destinacions de comandament, és una manifestació del principi de disciplina i operativitat que regeix aquest Institut Armat.





Aquest mateix argument va ser utilitzat per Interior després del cessament del coronel Diego Pérez dels Cobos com a cap de la Comandància de Madrid quan agents de policia judicial investigaven la possible relació entre la manifestació del 8M i el contagi de coronavirus.





El cessament de Sánchez Corbí va ser signat per la llavors secretària d'Estat de Seguretat, Ana Botella, després d'enviar aquest comandament policial un correu als seus subordinats en què els explicava que calia aturar les operacions vinculades a la partida de fons reservats perquè havia estat congelada amb l' arribada del nou equip ministerial.





En la seva sentència, la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa de l'AN rebutjava el recurs de Sánchez Corbí --que prèviament havia recorregut en alçada davant el ministre de l'Interior-- contra la sentència del Jutjat Central Contenciós 3 que va confirmar que el cessament estava ajustat a dret i que la pèrdua de confiança no tenia a veure amb les relacions personals dels intervinents.





La resolució reflectia que el motiu del cessament del coronel va ser haver remés el 25 de juliol de 2018 un correu electrònic a la Prefectura de Policia Judicial i a tots dels Departaments de la UCO ordenant que “queda temporalment suspesa qualsevol activitat de la Unitat Central Operativa i de les seves unitats subordinades, que requereixin obligatòriament fer despeses, sense haver rebut cap tipus d'instrucció dels seus comandaments orgànics o autoritat judicial o ministeri fiscal i posant així en risc l'èxit d'operacions policials i judicials".





Segons l'Audiència, el cessament va estar justificat i el coronel va conèixer-ne les raons, tant les assenyalades en la proposta del director general de la Guàrdia Civil, que llavors era Félix Azón, com en la resolució del recurs d'alçada impugnat a la instància.





La sentència indicava a més que el règim específic del personal de Cos de la Guàrdia Civil es regeix per la seva llei i en matèria de nomenaments discrecionals no és comparable al d'alts càrrecs judicials, com també ha establert el Tribunal Constitucional.