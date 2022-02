Isa Pantoja denunciarà a Kiko Rivera

Kiko Rivera amb Isa Pantoja @ep





" Ja he parlat amb el meu advocat, però vull reunir-me personalment amb ell perquè m'expliqui tot bé i les conseqüències que comporta demanar al meu germà ", revelava Isa Pantoja aquest dimecres en la seva reaparició a 'El programa de Ana Rosa', admetent que prendre mesures legals contra Kiko Rivera per les seves brutals declaracions a 'Lecturas' estava a la seva ment, però no era una decisió fàcil de prendre per a ella perquè malgrat tot segueix estimant el seu germà.





Després del programa, la filla d'Isabel Pantoja posava rumb al despatx dels seus advocats, d'on sortia completament 'descomposta' hores després, sense confirmar ni desmentir si havia decidit demanar Kiko. Destrossada, la col·laboradora sí que confessava a 'Ja son las 8' que no vol parlar amb el seu germà perquè no pot perdonar l'immens dolor que li ha causat amb els seus últims atacs i, de moment, prefereix mantenir la distància amb ell perquè necessita temps .





Tot i això, aquest dijous hem conegut que Isa ja hauria pres una decisió després de reunir-se amb el seu advocat i aquesta no és altra que emprendre accions legals contra el Dj . Tal com ha revelat Pepe del Real, la filla de la tonadillera demandarà "pel civil" a Kiko per "intromissió a l'honor i a la intimitat" i, com van apuntar ahir, demanarà una quantia econòmica en concepte d'indemnització per danys morals.





I és que les duríssimes declaracions del marit d'Irene Rosales a 'Lecturas' revelant que l'única vegada que va pegar a la seva germana va ser quan presumptament la va agafar intentant tallar-se les venes a Cantora han suposat un "punt d'inflexió" per a Isa que, confessa, "ha de pensar-hi i en el seu fill".