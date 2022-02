Ramón Espadaler: "On ha complert més la Generalitat és en els seus compromisos amb la CUP"

Ramon Espadaler durant l'entrevista /@Catalunyapress











Units per Avançar és el partit polític que es defineix així mateix com a humanista , catalanista i democristià . Ramon Espadaler és el secretari general d'un equip de persones molt preparades amb experiència i amb les idees, molt clares, que busquen aportar solucions reals als problemes dels catalans des de les institucions públiques. Actualment tenen presència institucional a Ajuntaments com el de Barcelona, Viella o la Pobla de Mafumet i al Parlament, on Espadaler és diputat al Grup en coalició amb el PSC. El seu objectiu és crear les condicions necessàries per establir les bases del rellançament d'“una Catalunya líder”. La prioritat dels Units per Avançar és fer que Catalunya funcioni.

Ramon Espadaler Parcerisas té una àmplia experiència política atès que fou regidor de l'Ajuntament de Sant Quiric de Besora, Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vich, Director general d'Administració Local, Conseller de Medi Ambient i Conseller d'Interior de la Generalitat.





El 8 de novembre del 2017 va néixer l'aliança entre PSC i Units per Avançar, partit hereu de l'espai polític socialcristià de l'extinta Unió. Fruit d'aquest acord la llista encapçalada per Miquel Iceta per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017 per la circumscripció de Barcelona es va incorporar a Espadaler com a número tres i després de ser elegit diputat, va ser nomenat membre de la direcció del grup parlamentari 'PSC-Units '.











--Units per Avançar fa quatre anys que està a la política catalana com a partit. Si vostè li hagués de dir a la gent, què ha aportat Units per Avançar aquests anys, què els diria?





--Li respondria amb paraules d'Albert Batlle. Units per Avançar té com a vocació aportar moderació a les institucions i practicitat, fer canvis . Jo crec que en el cas dels ajuntaments hem fet aportacions molt rellevants. Com l'increment de mil agents a la plantilla de la Guàrdia Urbana de Barcelona o la incorporació del procés de feminització a aquest cos local que està molt per davant del Mossos d'Esquadra. També a la prevenció de la violència contra les dones. A l'àmbit del Parlament ens hem responsabilitzat de l'àmbit d'Interior. Salvador Illa, quan va constituir el govern alternatiu, va posar l'èmfasi que una bona oposició ha de fer un bon govern. És una oposició que no es queda només en la protesta, sinó que fa propostes. Aportem a la política catalana aquesta moderació i aquest intent de portar política a les coses reals, des d'una perspectiva de centre, catalanista, d'ordre. Ens sentim còmodes amb aquest adjectiu i aquesta és la nostra línia de treball.





--Ha parlat de la relació amb Salvador Illa i amb el PSC. Continuaran al costat del PSC? Quina valoració fan d'aquesta coalició?





--Aquest dilluns 14 de febrer, celebrem un any de govern després de les eleccions. Fem un balanç positiu del treball realitzat conjuntament, de les responsabilitats que tenim al grup, de la capacitat d'enteniment, de la participació en les decisions col·lectives del grup, no només a l'àmbit d'Interior sinó de tot el conjunt. No hi ha res que faci pensar que això es faci malbé en el funcionament rutinari d'aquesta legislatura. Al terreny municipal ara comencem el temps de balanç i prospectiva, el balanç dels grups municipals que hem tingut conjuntament, i el nostre balanç és positiu i estem disposats a donar continuïtat a aquests pactes. Això no vol dir que ens centrem exclusivament en acords amb el PSC, atès que hi ha llocs on el PSC ni tan sols no es presenta o no és possible l'entesa. Nosaltres tenim el nostre propi camí.











--Llavors, ¿tenen fixada la vista en l'ampliació al territori dels Units per Avançar com a partit?





--Nosaltres a les municipals, com tots els partits polítics, veiem una oportunitat d'arrelament. A mi m'agradaria dir, per tocar de peus a terra, que la política municipal té un component molt més pràctic. Des de la modèstia, que nosaltres no som un partit de masses, crec que farem un pas endavant. Tenim molts contactes oberts amb moltes persones interessades a accedir als ajuntaments a la propera legislatura. És la nostra principal ocupació.





--Després de les eleccions municipals del 2023, ¿quin serà el següent pas?





--El proper pas seran, en teoria, les eleccions al Parlament. Si no hi ha canvis als nostres calendaris electorals, de moment no hem obert cap període de reflexió. Primer perquè ens hem de concentrar a les municipals, segon perquè el ritme i el funcionament ordinari del grup parlamentari funciona bé. Sí que és cert que volem representar de manera més genuïna aquest espai de centre polític catalanista, no independentista, perquè nosaltres ens definim així. Quan ens vam fundar l'any 2017 com a partit de centre, d'inspiració humanista democristiana, allò que a Europa s'anomena democràcia cristiana i expressament catalanista sense l'opció de la independència. Crèiem el 2017, i creiem també el 2022, que tenia molt sentit fer un acord amb el partit socialista, les successives eleccions han anat demostrant que no s'han creat propostes per a aquest espai del centre. I per tant, mentre no tinguem garanties que això pugui ser així creiem que és més assenyat seguir amb aquesta aliança, que no concebem com a eterna, però sí que ens permet accedir a les institucions. Però aquesta reflexió ja l'obrirem més endavant, ara toca preparar les municipals. Del resultat de les municipals a Barcelona, m'aventuro a dir que dependrà el calendari electoral del Parlament de Catalunya.







--Ha parlat molt de la relació que mantenen amb el PSC tant al Parlmanet com en altres institucions locals. Són l'exemple de com pot funcionar una coalició basada en l'acord, el diàleg, el respecte i la feina compartida?





--Jo crec que amb la fragmentació que hi ha hagut del marc parlamentari, ha ensopegat el bipartidisme , tant a nivell d'Espanya que era imperfecte, però ara s'ha esmicolat molt més. I a Catalunya el futur passa pels acords i els acords es donen entre diferents. Els acords preelectorals es fan entre diferents, però no antagònics, i de vegades els acords post -electorals es fan entre aparentment antagònics. Nosaltres apostem per la cultura del diàleg i del pacte i prediquem amb l'exemple. Nosaltres podríem ser molt escrupolosos i dir “escolta, doncs hi ha coses dels socialistes que no compartim del tot”. De fet, hi ha àmbits com en educació o sanitat en què exercim un vot diferenciat. Nosaltres podem fer meravelloses ponències, però no tindríem cap indicència a les institucions, o podem fer aquests acords i dir que som diferents, perquè venim de famílies polítiques diferents. M'agrada parlar d'escuderies. Uns són l´escuderia de la socialdemocràcia europea i nosaltres som l´escuderia de la democràcia cristiana que en moments de complexitat han estat capaços de sumar. Què ens agradaria que la nostra escuderia tingués prou entitat i prou potència per presentar-se i tenir garantia de presència a les institucions? Doncs sí, és clar, ens agradaria. Però malauradament encara no estem en aquest punt. Treballem per arribar-hi, però encara no ho estem. Així que prevalem poder arribar a les institucions perquè és on es fa la política. Allò altre són discursos. Per això és un tema molt important. Els avenços a la Guàrdia Urbana , de la seguretat, de la prevenció de la violència masclista a l'Ajuntament de Barcelona, els hem pogut tirar endavant perquè som a l'Ajuntament i tenim un tinent d'alcalde com Albert Batlle que juntament amb el seu equip han treballat molt des del primer moment.







Units per avançar aposta per fer política real des de les institucions públiques /@catalunyapress







--Ha parlat de l'espai polític del seu partit, i val a dir que ha nascut fa poc, la proposta política impulsada per Eva Parera . Quina visió tenen?







--Nosaltres respectem qualsevol opinió política, només faltaria, però no ens identifiquem. S'han presentat, per entendre'ns, com una UPN. És a dir, un partit que pot representar el PP a Catalunya . Nosaltres creiem que tenim personalitat pròpia, que no representem ningú a Catalunya sinó que ens representem a nosaltres mateixos . Un espai més gran o més petit, de personalitat humanista, que aposta per l'economia social de mercat, que té una visió centrada en les persones, la família, la llibertat dels pares d'escollir els centres escolars. Tenim entitat pròpia en aquest sentit. No ens sentim representants de ningú. No és el nostre model, no és el nostre desideratum .







- - Des d'Units per avançar com veieu la situació actual de Catalunya?





-- A Catalunya tenim molts actius importants. Crec que després del 'procés' de vegades no creiem prou en nosaltres mateixos com una societat dinàmica . Les empreses d'aquest país lluiten i batallen i han superat una crisi de cavall, han crescut en creació d'ocupació. Crec que tenim una gran quantitat d'elements per a l'autoconfiança. Veig més problemes a les institucions i en la seva gestió, sobretot, quant a l'independentisme, que en el funcionament ordinari de la nostra societat. És clar que hi ha problemes, l' informe de Càritas és molt preocupant. És evident que hi ha molts reptes socials i som un partit humanista a què aquestes dades no els deixen indiferents. Però crec que tenim elements per confiar en nosaltres mateixos i el que ens falla és que s'han violentat les institucions públiques . La setmana passada hi va haver una aturada parlamentària inaudita en entorns democràtics per desavinences entre els independentistes. El Govern ha trigat més de 800 dies a prohibir els talls a la Meridiana . Nosaltres fa dos anys que els demanàvem. Benvinguda a la resolució. Ara estaria bé que demanessin perdó a veïns, botiguers i usuaris de l'Avinguda pel càstig al qual els han sotmès durant més de dos anys. Però tenim un govern a Catalunya que frena molt. Frena a l'hora d'anar a taula per negociar un finançament millor per a Catalunya. Frena a l'hora de negociar, perquè ara un no es vol asseure a taula, després és l'altre. El govern català ha esdevingut moltes vegades el principal problema de Catalunya. En aquest sentit nosaltres som crítics, però no ens centrem només en això, sinó que hem d'oferir alternatives i propostes i és el que estem intentant fer.





--La taula bilateral Estat-Generalitat es reunirà abans que la taula de diàleg. Si vostè s'assegués en aquesta taula que demanaria?





--Jo crec que és molt important que totes les coses que s'aproven als Pressupostos Generals de l'Estat acabin complint-se, perquè moltes vegades costa molt. De vegades per culpa del govern central i de vegades per culpa de la indisposició aquí per assumir aquestes inversions. Jo el que demanaria és aquest rigor en l'execució pressupostària, i evidentment, que en el moment que toqui es faci una revisió a fons del model de finançament de Catalunya . Catalunya està infrafinançada i això és una evidència . Per nosaltres l'autogovern té sentit, sobretot, per arreglar els problemes de la gent . I aquests problemes tenen a veure amb l'educació, la sanitat, amb els serveis socials, amb l'envelliment de la població que tenim i amb l'atenció a les persones en risc d'exclusió. El que demanaria és eficiència en el compliment dels pressupostos, en inversions i un aprofitament intel·ligent dels fons europeus. És una oportunitat d'or que cal esprémer.





-Vostès formen part de la Comissió del Parlament que vol redefinir el funcionament del cos de Mossos. a més ha estat Conseller d'Interior Què us esteu trobant en aquesta comissió?





--Amb respecte al tema de la seguretat, els Mossos són molt crítics amb el govern de la Generalitat, jo crec que perquè se'ls ha situat a la sorra política i partidària i aquesta és molt mala notícia. Vam començar la legislatura amb un acord entre CUP i ERC en què el que CUP deia a Esquerra tot el que havia de fer: Retirar les defenses dels policies acusats per manifestants, perquè suposadament s'havien extralimitat. Retirar les acusacions particulars que fa el govern contra aquests manifestants que han fet malbé el mobiliari públic. S'han pres decisions al dictat de la CUP i això és fatal . Un d'aquests mandats de la CUP és fer comissió per revisar el sistema policial. Per nosaltres una cosa és fer ajustaments, la policia té capacitat d'adaptació als canvis per ella mateixa, i una altra cosa és posar en qüestió la nostra policia com fa la CUP. Els governs europeus i occidentals confien als seus policies. Tenen mecanismes de control quan les coses no es fan bé, tant interns com a externs. Però no podem tenir permanentment els Mossos en qüestió. El govern mira els Mossos amb desconfiança des del minut zero perquè s'han sentit incòmodes i tenim exemple d'alguns cessaments que s'han produït dins del cos policial català. És una paradoxa dramàtica. On més ha complert el govern de la Generalitat és en els seus compromisos davant de la CUP . És una molt mala notícia, no només per als Mossos, sinó per al conjunt del país.





--Aquest dimecres vau presentar al Parlament la restitució en el càrrec del màxim responsable de la Comissaria General de Recerca Criminal dels Mossos, perquè ho demaneu?





-- Demanem que expliquessin per què han cessat als seus càrrecs 36 Mossos. Per què han canviat el destí al màxim responsable de recerca criminal que investigava casos com el de la presidenta del Parlament, Laura Borràs? . Primer se'ns va dir que era per rejoveniment de la plantilla, després que era per feminitzar-la i el van substituir per un altre home. Després que va ser perquè no tenia prou capacitat i estil de lideratge. I resulta que ens assabentem que la puntuació que fan els seus superiors respecte al lideratge de Toni Rodríguez és la millor nota possible . Que ens expliquin què hi ha darrere, perquè en assabentar-nos és quan comencem a parlar de purga. Aquesta persona ha fet la seva feina i li paguen així, enviant-ho a una altra comissaria. Si no són capaços d'explicar les raons d'aquest canvi, perdonin però restitueixin aquest professional del cos dels Mossos d'Esquadra. Els grups que donen suport al govern, ERC, JUNTS i la CUP, hi van votar en contra. Igual que van votar en contra de reprovar l'actitud del govern que ens sembla intolerable, de vetar una periodista de TV3 en un briefing informatiu d'Interior . Després d'això que no ens donin gaires lliçons ni de transparència ni de democràcia.









Espadaler: "Estem a favor que es blindin els denunciants i investigadors de casos de corrupció"/ @Catalunyapress





--D'aquest moviment per qüestionar premanentment els Mossos...

--Sí de tenir-los sempre sota sospita. De desconfiar-ne.





--¿Què els diuen els Mossos?





--Parlem amb ells, amb els sindicats, amb els agents de seguretat ciutadana. Els Mossos hi són per fer la seva feina. Segon, si més no figurin en la política partidària, per a ells millor. Ells en aquest sentit han intentat ser molt escrupolosos. Qui els posa a la sorra política és el pacte ERC-CUP. Prenen decisions que són lesives per als interessos dels Mossos. Però ells no volen ser moneda de canvi, com considero personalment, que estan sent aquesta legislatura.





--Ha parlat que Toni Rodríguez a qui se li ha canviat de destí s'ocupava de la investigació de molts casos de corrupció. Creieu com a partit que s'han de canviar les lleis perquè es protegeixi aquells que denuncien i investiguen la corrupció? A Europa tenen més protecció.





-- Jo crec que és imprescindible. Aquesta ordre que ha estat cessada en el context d'aquests 36 canvis... és que qui fa 36 canvis en un cos? Estan dient "cura que aquí mano jo". Però si a més, el primer és justament la persona que investiga la corrupció ja que ens fa arribar a la conclusió inicial, sense tenir prou informació, que aquí hi ha un joc d'equilibri entre Junts i ERC. Comencem legislatura amb el pacte entre CUP i ERC i ara estem en una altra fase que és entre Junts i ERC. Per a uns és més còmode tenir unes persones, per a altres i fan una mena d'equilibri . En aquesta línia, creiem que cal avançar en la protecció d'aquestes investigacions. Fixeu-vos que la comanda cessada va haver de demanar empara al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè estaven fent una investigació, i per dir-ho de forma col·loquial "li anaven ficant els nassos determinats superiors" . Això és el que no pot passar. Per tant, estem a favor que es blindin i que reportin la informació a qui l'han de reportar, jutges i fiscals .





--Per finalitzar, com funciona la coalició política a l'Ajuntament de Barcelona amb Ada Colau?

--És evident que nosaltres no som a l'estela política del que pugui representar la senyora Colau. Sí que hi ha qüestions en què conincidim, com és la prevenció de la violència contra la dona, la feminització de la Guàrdia Urbana. aquí sí que hi ha punts de coincidència. És el que deia al principi. Tot això sense estar dins difícilment ho podríem haver fet. I crec que afortunadament sí que hem deixat un segell propi. Crec que estan transformant de manera positiva i modernitzant de manera molt notòria la Guàrdia Urbana de Barcelona. Aquí hi ha la diferència i la capacitat d'entesa. Moltes vegades podem dissentir amb Colau o ella amb nosaltres, però hi ha una franja important on es pot sumar en tots aquests aspectes. Crec que el tarannà s'ha notat. En política és molt important el que es fa i com es fa . En aquest sentit crec que Albert Batlle té un estil de fer política amb què em sento molt còmode, és molt dialogant.