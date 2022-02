Entitats llancen el manifest 'No als Països Catalans' davant els "atacs contra el poble valencià"

Representants de les entitats signants del manifest - 'NO ALS PAÏSOS CATALANS'





La Reial Acadèmia de Cultura Valenciana , Lo Rat Penat, l'Ateneu Mercantil de València i la Reial Societat Valenciana d'Agricultura han promogut el manifest 'No als Països Catalans' davant els “continus atacs perpetrats contra la personalitat i el marc legal constitucional i estatutari del poble valencià".





Les entitats han presentat el document i celebraran aquest mateix dijous un "acte d'afirmació valencianista" a l'Ateneu de València. La declaració ha estat promoguda pel degà de la RACV, José Luis Manglano; el president de Lo Rat Penat, Enric Esteve; la presidenta de l'Ateneu, Carmen de Rosa i Manuel Sánchez-Luengo, president de la RSVAD, segons han informat en un comunicat.





En el manifest s'assenyala que la situació de "continus atacs" s'ha vist "agreujada" per la decisió de la Mesa del Senat que ha "admès referències a la Comunitat Valenciana com a 'Països Catalans'". Les entitats subratllen que la societat civil valenciana "es nega a romandre en silenci davant aquesta nova agressió a la nostra identitat històrica i cultural, per part d'una institució que hauria de vetllar pels drets del poble valencià, salvaguardant la seua personalitat diferenciada".





Per això, denuncien el "contumaç atac que patim amb les ingerències que utilitza el catalanisme expansionista, amb l'ús d'aquesta terminologia falsària, que només obeeix a intents de deformar la històrica realitat del Regne de València, avui anomenat estatutàriament Comunitat Valenciana, als seus arrels, a la seua llengua ia les seues senyes d'identitat, subsumint-la en una altra de ben diferent, allunyada de la realitat històrica, social, cultural, econòmica i lingüística dels valencians que sempre ens hem sentit orgullosos de ser el que som: valencians i espanyols”.





Les entitats exigeixen als poders públics "el respecte a la voluntat clarament majoritària dels valencians, recollida a la Constitució Espanyola i al nostre Estatut d'Autonomia, a la nostra història multisecular com a valencians, mai catalans; a la nostra personalitat, a les nostres arrels, a les nostres senyes d'identitat i a la nostra pròpia i diferenciada llengua valenciana, i integrades en aquest projecte comú que des de fa més de 500 anys és Espanya”.





"PANCATALANISME MÉS RECALCITRANT"





Segons ha assenyalat el jurista i acadèmic Luis Miguel Romero Villafranca, que ha actuat de portaveu de les entitats promotores, “si la societat civil valenciana se sent atacada pel pancatalanisme més recalcitrant, i no emparada pels poders públics que haurien de fer-ho, té el dret i el deure moral de defensar-se denunciant aquests atacs i exigint el respecte a la nostra pròpia identitat de valencians i espanyols, a la nostra història, cultura, arrels i senyes d'identitat, i essent així ningú amb més autoritat per a aquesta tasca que les quatre entitats centenàries que més han destacat en aquesta defensa de les mateixes”.





Per la seva banda, el PPCV ha mostrat la seva adhesió al manifest, segons ha anunciat la seva vicesecretària de Territori, Comunitat i Cultura, María José Ferrer San Segundo, que ha anunciat en un comunicat que la formació 'popular' “participarà activament a la campanya, estenent aquesta recollida d'adhesions a afiliats o simpatitzants del PP i als veïns de tota la Comunitat Valenciana que vulguin sumar-se a aquest compromís cívic”.





"L'acceleració i l'escalada en l'ofensiva d'extensió a la nostra Comunitat dels inconstitucionals Països Catalans ha convertit en necessària, i inajornable, una resposta cívica, serena, compromesa i fidel als valencians, que posi fre a atacs, apropiacions, manipulacions i ingerències , dient, alt i clar: ja n'hi ha prou", ha proclamat.





La responsable popular ha criticat "el silenci còmplice i la passivitat protectora del president de la Generalitat, Ximo Puig, el Consell i els alcaldes dels Ajuntaments governats per Compromís i PSPV, davant l'ofensiva que es intensifica per autoritats, canals oficials i satèl·lits de la Generalitat de Catalunya, enquadrada en el marc del 'procés' independentista".





"No només no defensen amb lleialtat la identitat i interessos dels valencians, sinó que a més financen amb subvencions, any rere any, els que no respecten la nostra autonomia i idiosincràsia", ha denunciat.