El TC anul·la els acords de la Mesa del Parlament que reivindicaven l'amnistia dels presos del 'procés'

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha decidit anul·lar els acords de la Mesa del Parlament de Catalunya de 25 de setembre de 2019 pels quals es va reivindicar l' autodeterminació i l'amnistia dels condemnats pel 'procés' independentista . Estima així el recurs d'empara presentat pel Grup Parlamentari Cs i assenyala que es va vulnerar el dret a exercir les funcions representatives.





La sentència realitzada per la magistrada María Luisa Balaguer, de la qual només ha transcendit la sentència, compta amb el vot particular del vicepresident Juan Antonio Xiol Ríos i del magistrat Ramón Sáez Valcárcel.





Així, el tribunal de garanties assevera que es va vulnerar aquest dret d'exercir les funcions representatives en connexió amb el dret dels ciutadans a participar en els assumptes públics a través dels seus representants , de l'article 23.1 de la Constitució espanyola.





Per això, el TC acorda restablir els recurrents en el seu dret i, amb aquesta finalitat, declarar la nul·litat dels acords de la Mesa del Parlament de Catalunya de 25 de setembre de 2019, pels quals va qualificar i admetre a tràmit les propostes de resolució 'Un acord per a l'autodeterminació, l'amnistia i els drets civils i polítics' de la CUP; i 'Per una resposta de consens sobre la sentència del judici del procés' impulsada pels grups parlamentaris d'ERC, Junts i la CUP.





També anul·la els acords de 26 de setembre del 2019, per mitjà dels quals es va desestimar la petició de reconsideració de l'anterior acord d'admissió.