Personal sanitari alerta de "deteriorament i precarietat" als CAP

Personal d'infermeria i fisioterapeutes s'han concentrat aquest dijous en centres d'atenció primària (CAP) de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida davant del " deteriorament i precarietat " que a parer seu pateixen els treballadors d'aquest nivell assistencial, informa en un comunicat sindicat d'infermeria Satse, responsable de la convocatòria.





El delegat d'atenció primària del sindicat a Barcelona, Miguel Ángel Gómez, ha acusat les administracions de "suprimir drets laborals", com els permisos, i de no reconèixer-ne d'altres, com la jornada de 35 hores, i també ha lamentat la falta de estabilitat, la temporalitat, la sobrecàrrega i la tensió assistencial permanent.





Durant les concentracions han corejat ' La Sanitat no és una despesa, sinó una inversió en salut' , ' Sanitat pública, sí o sí ', i ' Exigim respecte i dignitat laboral i professional ', entre altres, i han ensenyat pancartes amb missatges com 'Salvem l'Atenció Primària'.





Des del sindicat consideren que després de dos anys de pandèmia de Covid-19 la situació que pateixen aquests professionals diàriament és d'"escassetat crònica de mitjans i recursos mentre la sobrecàrrega i tensió assistencial és cada vegada més gran", i Gómez també ha remarcat que es han registrat agressions verbals i físiques a treballadors.





Alerten de la cada vegada més gran saturació que pateixen els CAP, de l'augment de les esperes per ser atès de forma presencial, del poc temps que disposen per atendre i cuidar "com es mereix" cada persona i de la supressió gradual de programes de prevenció i promoció de la salut.





"No hi ha voluntat política per resoldre els problemes, dèficits i necessitats de la nostra sanitat ni la precarietat, sobrecàrrega i riscos de tota mena que pateixen els professionals sanitaris, especialment les infermeres i fisioterapeutes, en la seva tasca assistencial i de cura", ha lamentat el delegat d'atenció primària del sindicat.





Aquestes concentracions en centres de salut catalans s'emmarca en l'inici de la nova estratègia d'accions reivindicatives i mobilitzacions que Satse Catalunya impulsarà al llarg del 2022 per reclamar millores en les condicions professionals i laborals en infermeria i fisioteràpia.