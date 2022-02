Futurama tindrà una nova temporada a Disney +

Futurama @ep





' Futurama ' torna, de nou, d'entre els morts. La mítica sèrie d'animació creada per Matt Groening tornarà amb 20 capítols nous que s'estrenaran als Estats Units a Hulu, la plataforma de streaming propietat de Disney. La nova temporada veurà la llum al llarg del 2023 i estarà disponible a Disney+.





" És un veritable honor anunciar el triomfal retorn de 'Futurama' una vegada més abans que ens cancel·lin sobtadament de nou ", va afirmar Groening, creador també de la no menys llegendària 'Los Simpson', i que al costat de David X. Cohen tornarà a estar darrere d'aquesta nova temporada que també comptarà amb les veus de la versió original de la sèrie, la primera temporada de la qual va veure la llum el 1999 al canal Fox.





Després de quatre reeixides temporades, inesperadament Fox va decidir cancel·lar-la el 2003 . La gran base de fans que conservava la sèrie, i les seves bones dades d'audiència durant anys encara sense estrenar capítols nous, van fer que Fry, Bender, Leela o el professor Hubert Farnswort tornessin amb quatre pel·lícules que es van estrenar directament en DVD entre 2007 i 2009.





Aquestes quatre pel·lícules van ser editades i trossejades com a capítols de mitja hora per donar forma a una cinquena temporada que es va emetre a Comedy Central on entre 2010 i 2013 es van emetre dues temporades més fins a completar un total de 140 episodis dividits en 7 temporades dels quals, fins ara, consta 'Futurama'. L'últim es va emetre el 4 de setembre del 2013 i tots els capítols estan disponibles a Disney+.





" Quan se'ns va presentar l'oportunitat de regalar als fans nous episodis de 'Futurama', no vam poder resistir -nos. Aquesta icònica sèrie va ajudar a aplanar el camí per a l'èxit de l'animació per a adults des del seu llançament i esperem que Matt i David continuïn aplanant el camí i consolidant encara més Hulu com la principal llar per als fanàtics del gènere", va assenyalar Craig Erwich, president produccions originals de Hulu i ABC Entertainment.





Guardonada sis Emmy, Futurama segueix els passos de Philip Fry, un repartidor de pizzes de 25 anys que es congela accidentalment el 31 de desembre del 1999 i es desperta 1.000 anys després. Ha de tornar a començar i, a més, també compta amb un nou i "divers" grup d'amics entre els quals hi ha Leela, una extraterrestre torta, dura però encantadora, i Bender, un robot que posseeix característiques i defectes humans.