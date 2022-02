El Parlament nomena el periodista Xevi Xirgu com a president del CAC

El nou president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Xevi Xirgu, amb Rosa Maria Molló, Miquel Miralles, Laura Pinyol i Enric Casas que es converteixen en els cinc nous membres d'aquest organisme, el 10 de febrer, a el Parlament. - EUROPA PRESS





El Parlament ha aprovat aquest dijous la designació del periodista Xevi Xirgu com a president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) , i amb Rosa Maria Molló, Miquel Miralles, Laura Pinyol i Enric Casas es converteixen en els cinc nous membres d'aquest organisme.





A la votació, electrònica i secreta, no hi ha participat el diputat de Junts Josep Riera per evitar caure en un "conflicte d'interessos", per la qual cosa el resultat final ha estat: 97 vots a favor --la suma dels diputats socialistes, republicans i de Junts- i 30 en contra --la suma dels de la CUP, comuns, Vox, Cs i PP--.





El nomenament, que requereix el suport de dos terços de la Cambra, ha tirat endavant gràcies als vots favorables de PSC-Units, ERC i Junts , que al desembre van acordar renovar els càrrecs caducats de diversos òrgans.





CRÍTIQUES PER PUIGDEMONT





Per part de Vox, Alberto Tarrada s'ha dubtat de la vàlua de Xirgu per defensar la independència i llibertat informativa al CAC en haver estat l'autor de la biografia de l'expresident Carles Puigdemont, i ha criticat el pacte entre PSC, ERC i Junts per nomenar els nou membres del CAC, un òrgan que titlla de no regular res.





La líder de la CUP al Parlament, Dolors Sabater , ha defensat que les persones al capdavant del CAC han de ser inqüestionables i no "generar contradicció amb l'essència del CAC" i creu que la designació de Xirgu és un error, mentre que ha titllat de partidista el nomenament dels nous membres de lorganisme i que hi ha hagut vinculacions a partits polítics, en les seves paraules.





Des de la bancada dels comuns, Susanna Segovia ha afirmat que donaran "100 dies de gràcia" a Xirgu per veure si fa canvis al capdavant del CAC, encara que ha mostrat els seus dubtes, i ha considerat que a l'elecció dels nous membres ha primat el criteri polític, segons ella.





Anna Grau (Cs) ha criticat l'elecció de Xirgu per presidir el CAC, ha acusat els partits que han pactat els nomenaments de permetre que els mitjans siguin "una agència de col·locació", i ha preguntat al PSC si tant li fa el CAC o si pensa que és una moneda de canvi.





Pel PP, Lorena Roldán ha retret que el mètode utilitzat pels nomenaments hagi estat "la dedocràcia, l'afinitat política", i ha qualificat de presa de pèl que el Parlament fa mesos que escolta compareixences de membres del sector audiovisual per després arribar a un acord que considera polític.





CONSENS ENTRE GRUPS





El diputat del PSC David Pérez ha dit que confia a Xirgu després de comprometre's a la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) a garantir el pluralisme i la neutralitat informativa al CAC; i sobre els nous membres, creu que seran "un gran equip" i ha destacat que altres comunitats trien de manera similar els organismes de control dels mitjans.





Així mateix, Francesc Ten (Junts) ha posat en valor la trajectòria de Xirgu després de 35 anys al sector dels mitjans, i ha reconegut que la renovació en els membres del CAC arriba massa tard, per la qual cosa calia fer-ho "amb un gran consens, solidesa i un gran acord", com creu que ha passat.





La republicana Raquel Sans ha sostingut que aquest nomenament arriba amb un “ampli consens”, tot i que ha reconegut que li hauria agradat que fos encara més ampli, i ha celebrat que aquest acord del PSC, ERC i Junts era imprescindible i necessari i que calia refundar i replantejar el CAC