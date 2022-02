Mor la dona de José Luis Losa, guanyador de Supervivientes 2017

Ha mort Inma, la dona de José Luis Losa , guanyador de Supervivientes 2017. La notícia ha estat confirmada per Lucía Pariente a través de les seves xarxes socials.





"Algú em va preguntar al setembre, ¿qui ha estat en un reality i manté amistat amb algú? I jo aixequi la mà. ¡La meva estimada Inma!! Et vaig conèixer el 2017 i vam forjar una sincera i honesta amistat, avui et dic adéu i torno a pensar com n'és de injusta la vida, DEP pregaré per tu, cuida'ns des del cel, perquè tu aniràs al cel, de vegades el camí es fa complicat.Un petó enorme als teus fills i tu a marit José Luis, a aquesta germana de la qual em vas parlar tant... Descansa amiga", ha publicat la mare d'Alba Carrillo .