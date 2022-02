UGT carrega contra la modificació del calendari escolar: "És un menyspreu absolut a la comunitat educativa"

Nens entrant a l'escola @ep





Aquest dijous en roda de premsa el Conseller d'Educació ha anunciat la modificació del calendari escolar de cara al proper curs 2022-2023. Entre altres canvis, el Conseller ha fet públic que l'inici del curs escolar serà el dia 5 de setembre, una setmana abans del que era habitual.







Arran d'aquesta decisió, UGT ha llançat un comunicat per posar de manifest una vegada més "la manca de diàleg del Departament amb la representació sindical de les treballadores i els treballadors del Servei Públic d'Educació de Catalunya, principals afectats per aquest canvi de calendari" , denúncia.





"És un menyspreu absolut a la comunitat educativa. No han tingut en compte l'opinió dels docents ni de les famílies", assegura Jesús Orellana, responsable d´Educació Pública d´UGT Baix Llobregat, en declaracions a CatalunyaPress. "No és una mesura pedagògica ni de conciliació, i així ho mostren les reaccions tant dels sindicats de docents com de les mateixes famílies", lamenta.





A més, el responsable sindical recorda que amb la modificació, “els professors hauran d'incorporar-se dos dies abans de rebre els alumnes, agreujant la falta evident de recursos per atendre'ls”.





SENSE CONSENS





El sindicat afirma que “per a aquest govern no és prioritària parla i consensuar les seves propostes, ni amb les treballadores i treballadors, ni amb els sindicats ni amb les direccions dels centres”. A més, ironitzen assegurant que “potser caldrà demanar també una taula de diàleg o una mediació internacional per aconseguir que el Govern se sent en una taula de negociació”.







" És evident que a més de les bondats que ha fet públiques el Conseller, també té importants implicacions laborals relacionades amb la preparació del curs, tant als centres de titularitat pública, com als centres concertats i privats" , assenyalen en el comunicat recollit per CatalunyaPress.





Finalment, lamenten que "una vegada més i en un context duríssim als centres educatius, el Departament renunciï al diàleg i llenci bombes de fum en lloc de centrar-se en la gestió de la pandèmia".